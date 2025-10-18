Angelina Jolie sul red carpet a Roma sfoggia gli enormi tatuaggi sulla schiena: in total black, è la più fotografata del Cinema Fest 2025

L’attrice 50enne si è presentata sul red carpet del 18 ottobre con un abito Alberta Ferretti

Aperto sulla schiena, il vestito le ha messo in mostra l’enorme gruppo di tattoo

Elegantissima e sofisticata, era la star più attesa ed è stata anche la più fotografata

Angelina Jolie si è presentata sul red carpet del Roma Cinema Fest 2025 con un abito aperto sul retro che le ha messo in risalto i grandi tatuaggi che ha sulla schiena.

L’attrice 50enne, che è vincitrice di un premio Oscar, ha partecipato alla premiere del suo nuovo film “Couture” oggi, sabato 18 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica, nella Capitale.

Davanti a fan e fotografi ha incantato tutti con un sofisticato abito nero – firmato Alberta Ferretti – impreziosito da un dettaglio a mantella, abbinato a calze nere aderenti e stivali con tacco lucido. Le sue onde biondo platino in perfetto stile Hollywood e un trucco delicato hanno completato un look da red carpet senza tempo ed elegante.

Angelina Jolie, 50 anni, al Roma Cinema Fest 2025: in total black Alberta Ferretti per presentare "Couture"

In molti si sono chiesti che significato abbia il gruppo di tatuaggi che la Jolie ha sulla schiena. Sono un insieme di Sak Yant thailandesi, simboli tradizionali di protezione e forza spirituale.

Durante le riprese di ‘First They Killed My Father’ nel 2017 l’attrice scelse il Twin Tiger Sak Yant, tatuato dal celebre maestro Ajarn Noo Kanpai, arrivato appositamente da Bangkok a Siem Reap.

L'abito ha un grosso spacco sulla schiena che le mette in mostra il grande gruppo di tatuaggi

Il primo tatuaggio Sak Yant di Jolie risale al 2003, ed è stato seguito da un secondo nel 2004, entrambi realizzati dallo stesso maestro.

In linea con la tradizione, Angelina ha continuato a tornare da Ajarn Noo per ciascuno dei suoi tatuaggi successivi. Questi disegni rappresentano più di una semplice decorazione: incarnano protezione, forza e un profondo legame con le tradizioni spirituali asiatiche. La collezione, visto il poco spazio rimasto, sembra però ormai completa.

I tatuaggi sulla schiena di Angelina sono legati alla tradizione spirituale thailandese

All’evento erano presenti anche i co-protagonisti Louis Garrel e Anyier Anei, insieme alla sceneggiatrice e regista Alice Winocour.

In Couture, Jolie interpreta Maxine, “una regista cinematografica americana sulla quarantina incaricata di realizzare un breve lavoro per una sfilata della Paris Fashion Week. Tra il luccichio e il caos della settimana più frenetica della moda, a Maxine viene diagnosticato un cancro al seno”.

L’attrice ha già presentato il film in anteprima anche in Canada e Spagna. Anche a Roma i riflettori erano puntati tutti su di lei, star internazionale più attesa della kermesse.