Il baby shower per l'arrivo del bambino di Andrea Damante e Elisa Visari: guarda la festa a Milano

La coppia legata da quattro anni è al settimo cielo

Il baby Damante nascerà a settembre

Baby shower tutto azzurro per Andrea Damante e Elisa Visari: la coppia ha festeggiato a Milano insieme agli amici. Un pomeriggio di dolcetti e coccole per l'attrice 23enne che diventerà mamma a settembre. ''Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti'' ha scritto Elisa su Instagram.

Il baby shower a Milano di Andrea Damante e Elisa Visari

La coppia ha 12 anni di differenza, ma l'amore va a gonfie vele e il bimbo è stato voluto. Sulla gravidanza la Visari ha raccontato: “Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme. Stiamo documentando tutto. Sono contenta che sia un maschietto, anche se mi sentivo fosse femmina. E’ bellissimo. Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi”.

La coppia aspetta il primo figlio

La festa è stata organizzata dalle amiche di Elisa

La coppia convive a Milano, dove nascerà il bimbo: ''Adesso stiamo progettando tutti i nuovi spazi, la cameretta. Abbiamo idee simili, troviamo sempre un punto d’incontro”. Il bebè dovrebbe nascere il prossimo 18 settembre, proprio il giorno del compleanno della Visari: lei lo attende con trepidazione.