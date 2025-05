''Le chiesi se fosse incinta, mi risposte di no'': Balotelli afferma che Raffaella Fico gli nascose per mesi la sua gravidanza

Il calciatore a Belve svela di aver chiamato la 37enne per sapere della dolce attesa

Il fratello dello sportivo gli aveva inviato una foto in cui la showgirl aveva la pancia, ma…

Rivendica il diritto di aver richiesto il test del DNA per avere la certezza di essere il padre di Pia, 12 anni, che ora ama moltissimo, l’identico amore che prova per Lion, 7 anni, avuto da un’altra donna. Mario Balotelli a Belve afferma che Raffaella Fico gli nascose per mesi la sua gravidanza. “Le chiesi se fosse incinta, mi rispose di no”, sottolinea il calciatore che il prossimo 12 agosto compirà 35 anni.

La showgirl campana 37enne anni fa raccontò una diversa versione: disse che fu Mario a cacciarla di casa dopo che lei gli aveva annunciato la gravidanza. Era il 2012: la bambina è nata il 5 dicembre di quell'anno. Lui svela altro a Francesca Fagnani. La giornalista ripercorre con lo sportivo la vicenda del test del DNA richiesto alla Fico. “Lo rifarebbe?”. Balotelli dice di sì: “Lo rifarei”.

SuperMario chiarisce: "Lo rifarei perché Raffaella è un punto fondamentale della mia vita, l’ho amata tantissimo e le voglio bene ancora oggi, ma ha sbagliato tanto con me. Che fosse incinta l’ho scoperto prima degli Europei perché mio fratello mi mandò una foto uscita su un giornale in cui si vedeva la pancia. La chiamai e le chiesi se fosse incinta, e lei mi rispose di no. Fece perfino una battuta sul fatto che fosse ingrassata. La storia della gravidanza venne fuori molto dopo e siccome erano mesi che non ci vedevamo, le chiesi il test. Che cosa potevo fare di diverso?”.

Ora Mario è legato a Francesca Monti. Confessa che è la donna che ha amato di più, pensa sia l’amore della sua vita, anche se aggiunge: “E’ un momento difficile, spero si risolva…”.