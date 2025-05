I due, 35 anni entrambi, pizzicati a Milano a pranzo dai paparazzi: la fedina della romana non passa inosservata

La vera non c’era all’anulare quando ha sfilato sul red carpet al Festival di Cannes…

Prima i riflettori a Cannes, dove ha presentato “Fuori", film in cui recita con Valeria Golino e Matilda De Angelis, poi subito in Italia per stare accanto al fidanzato, con cui fa coppia fissa dall’estate 2022. Elodie è ormai inseparabile dal pilota del suo cuore. Su Chi spunta l’anello al dito della cantante e attrice romana. Per lei e Andrea Iannone nozze in vista?

Elodie e Andrea Iannone, nozze in vista? Su 'Chi' spunta l'anello al dito della cantante romana, ormai inseparabile dal pilota

I due, entrambi 35 anni, sono stati pizzicati dai paparazzi nel centro di Milano. Dopo essere arrivati insieme, si sono separati per qualche istante, lei è andata a fare un veloce shopping privato in uno showroom. Si sono immediatamente ricongiunti da Armani/Nobu, famoso ristorante nel quadrilatero della moda.

Baci, abbracci, intimità. Tutto come al solito. Solo una cosa fa immediatamente drizzate le antenne ai fotografi: la fedina che la Di Patrizi porta all’anulare. Sul red carpet del Festival, pochi giorni prima, non c’era. Elodie sposerà Iannone? Chissà. Quel che è certo è che i due si amano da impazzire.

I due, 35 anni entrambi, pizzicati a Milano a pranzo dai paparazzi: la fedina della romana non passa inosservata. La vera non c’era all’anulare quando ha sfilato sul red carpet al Festival di Cannes…

Andrea da Alessandro Cattelan a Supernova ha finalmente rivelato come si sono conosciuti. Elodie, ospite del podcast Say Waad?!? di Radio Deejay, del compagno ha detto: “E’ la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. E’ il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo”.