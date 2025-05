''Ci siamo messi a bordo piscina a parlare e non ci siamo più lasciati'': Andrea Iannone rivela per la prima volta com'è nato l'amore con Elodie

Il pilota di Vasto 35enne lo confida ad Alessandro Cattelan nel podcast Supernova

Finora non lo aveva mai svelato e neanche lei ne aveva fatto parola, nonostante facciano coppia dal 2022. Andrea Iannone rivela per la prima volta com’è nato l’amore con Elodie. Il pilota di Vasto 35enne lo confida ad Alessandro Cattelan nel podcast Supernova. Con la fidanzata sua coetanea il feeling è nato per caso. “Ci siamo messi a bordo piscina a parlare e non ci siamo più lasciati”, confessa.

L’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha sempre avuto un’immagine diversa da quel che è. Cattelan gli sottolinea: “Hai un po' l'immagine del bad boy". Andrea replica: "L'estetica, i tatuaggi, un po' tutto. Magari anche la mia relazione che è stata sempre sui giornali… Elodie quando mi ha conosciuto mi ha detto: ‘Non pensavo fossi così, sono incredula’”.

Iannone così parla del loro primo approccio. “Ci siamo conosciuti in Puglia, in vacanza - rivela - Ci eravamo già visti prima in una terrazza a Park Hyatt e lei non era molto contenta che io fossi arrivato. Mi avevano invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Lei non era molto contenta perché c'era un'unica sedia libera vicino a lei e c'era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto parola, zero. Poi siamo andati a cena tutti insieme. Era arrivata questa catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: ‘Vuoi?' E lei fa ‘No, no, faccio da sola'. Io ho pensato: ‘ma vai a ca*are‘".

La settimana seguente il centauro rivede Elodie. Entrambi sono in Puglia per il compleanno del fotografo Giampaolo Sgura. “La vidi affacciata sul balcone sopra il mio, la salutai dicendo: ‘Buongiorno, sergente'. Dopo ci siamo messi a bordo piscina a parlare tutti insieme e non ci siamo mai lasciati, siamo stati tutta la vacanza insieme, appiccicati. Come se fossimo fidanzati da dieci anni”. Un vera folgorazione per entrambi. Del resto anche l’ex Amici ha appena detto: “La storia con lui è la più importante della mia vita”.