Non spegne i riflettori, che rimangono ancora accesi su di lei. Barbara d'Urso, su tutte le furie, condivide una valanga di articoli di giornale sulla sua rottura con Mediaset: il suo profilo non ha più foto in cui rilassata prende il ‘caffeuccio’ o sorride in camerino. Su Instagram ci sono solo foto che riportano le sue dichiarazioni di fuoco rilasciate a La Repubblica, in un’intervista fiume in cui ha reso manifesto il suo sconcerto e malumore per essere stata ‘fatta fuori’ dai palinsesti dell’azienda in cui ha lavorato per 15 anni.

Carmelita è arrabbiata, sconcertata. Pier Silvio Berlusconi ai giornalisti che chiedevano dell’epurazione della 66enne da Pomeriggio 5 ha replicato con poche laconiche parole: “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”. E ha annunciato la sua sostituta, Myrta Merlino, arrivata da La7.

Barbara però non ci sta. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5’. Io non ho concordato niente”, ha rivelato al quotidiano romano.

La 66enne è amareggiata : non si aspettava questo trattamento

La d’Urso ritiene che i modi in ci si avvenuto il tutto siano stati “inaccettabili”. “Mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”, ha sottolineato ancora. Ora condivide anche nelle storie articoli di giornale che raccontano la sua rabbia e anche quelli di chi crede che averla lasciata a casa non sarà un buon affare per Canale 5, come Libero: era un volto amato da molti, ma anche odiato. Barbara faceva discutere. Ora, senza di lei c’è chi giura che sarà tutto più ‘piatto’ e lineare e per questo più noioso.