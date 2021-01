Barbara D'Urso contro Filippo Nardi dopo il GF Vip: 'Sei stato a casa mia, ma ora...'

Barbara D’Urso si scaglia contro Filippo Nardi, a cui era legata da una buona amicizia. Dopo la squalifica al GF Vip per le frasi pronunciate all’indirizzo di Maria Teresa Ruta, lo attacca senza pietà. “Sei stato a casa mia ma ora…”, dice. Carmelita lo ritiene “orrendo”.

IL 51enne a Domenica Live si confronta con Guenda Goria, che difende la madre. La D'Urso lo ascolta e poi sbotta. Filippo in studio fa ammenda: “Mi scuso per la mia volgarità e il mio umorismo, anche se ritengo che sia una cosa soggettiva. Però non ho mai detto una parola per offendere o ferire. C'è stato un crescendo di goliardia. Posso aver portato la caserma in prima serata. Ma misogino, violento, sessista no”.

“Abbiamo preso di mira Maria Teresa? Lei ce la dava su un piatto d'argento. Non c'è stato bullismo. Se avessi visto che i miei coinquilini erano offesi avrei chiesto scusa. Se poi la rete, fatta di persone che non ci mettono la faccia, vuole gonfiare la storia minacciando di morte mio figlio, per me è molto peggio. Mio figlio ha detto che con i suoi compagni si era fatto una risata, ma lui stesso mi aveva detto di stare attento al mio senso dell'umorismo. Sarà anche terribile, ma mi spiace che qualcuno associ il mio nome a violenza e sessismo. Sono state dette cose ben peggiori in quella Casa”, aggiunge.

Guenda replica spiegando di aver sofferto tantissimo per le parole dette alla madre. A gamba tesa interviene Barbara che mette le cose in chiaro: “Togliendo quello che si legge su Internet, quello che hai fatto al GF non è né sessismo né violenza. Sei stato veramente orrendo, che non vuol dire essere violento. Quella roba brutta che volevi fare tu… Io ti ho frequentato, perché per un periodo siamo stati amici e ci frequentavamo. Sei stato anche a casa mia, adesso non ci sentiamo più. Sentendo le cose che hai detto mi son detta: ‘Questo non è il Filippo che conosco’”. La D’Urso non vuole avere più niente a che fare con lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2021.