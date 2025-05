''Fino al giorno prima ricevevo in media di 200 messaggi, dal giorno dopo 10, spariti tutti'': Barbara d'Urso parla del suo 'dolore' per l'addio a Mediaset

Si prende la cover di Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera, in edicola domani, 30 maggio

Barbara d’Urso si era già tolta dei sassolini dalle scarpe. Ora, dopo un lungo silenzio, parla ancora del suo ‘dolore’ per l’addio a Mediaset, dove lavorava da circa 25 anni. Pensava di tornare presto in onda, in qualche altra rete. Finora non è accaduto, nonostante i tanti rumor. “Fino al giorno prima ricevevo in media 200 messaggi, dal giorno dopo 10, spariti tutti”, confida la conduttrice a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera. L’intervista completa uscirà in edicola domani, 30 maggio.

Carmelita, rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5, dove ora c’è Myrta Merlino, racconta il momento esatto della sua ‘estromissione’, per molti una vera ‘cacciata’. "Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti", rivela.

"Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”, svela la d’Urso.

Niente televisione, ma sì al teatro, dov’è tornata a recitare. Poi la sua società di eventi, la B&Fable, aperta con l’amica Francesca Caldarelli Liuzzi. Barbara sottolinea: “Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”.