Cecilia Rodriguez paparazzata in centro a Milano col pancione tra un impegno e l'altro: la sorella di Belen iperattiva anche in gravidanza, foto

La 35enne indossa un abito bianco a righe nere firmato Francomina in maglia comodo e stiloso

Fa shoppoing poi passa alla Spa a Brera per farsi coccolare, come svela lei sul social

Non sta ferma un attimo. Cecilia Rodriguez, paparazzata in centro a Milano col pancione tra un impegno e l’altro, in attesa che arrivi la dolce Clara Isabel, si diverte un mondo. La sorella di Belen è iperattiva anche in gravidanza,. Indossa un abito bianco a righe nere firmato Francomina in maglia, comodo ed elegante. Stilosa, la 35enne si dedica allo shopping, senza dimenticare la cura per sé.

“Ieri prima di finire la giornata sono passata nella Spa di Caudalie che si trova in centro storico a Milano, Brera. Mi hanno super coccolata e, a fine massaggio, mi hanno dato dei prodotti ottimi”, fa sapere ai suoi follower Chechu.

Per lei, al quinto mese, è arrivato il momento della morfologica

E’ emozionata. E’ arrivato il momento dell’ecografia morfologica. Eseguita tra la 19a e la 21a settimana di gravidanza, è un'ecografia ostetrica dettagliata che valuta lo sviluppo anatomico del feto, ricercando eventuali anomalie. Permette, infatti, di esaminare organi, scheletro, testa, cuore, arti e altri parametri importanti del feto. La modella e ingluencer sottolinea, riferendosi alla figlia che porta in grembo: “Siamo fortunati, vediamo per la prima volta la sua faccina” .

La modella e influencer fiera delle sue forme da mamma

E’ un momento di grande cambiamento per lei e il marito Ignazio Moser. Ceci lo vive al meglio, con tanta gioia nel cuore. Voleva essere mamma e ora, che il sogno si è avverato, ha il cuore ricolmo di gioia.