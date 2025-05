La 38enne sulla cover di Cosmopolitan Turchia: parla pure del rilancio della sua azienda

Orgogliosa lo sottolinea sul suo profilo social. Chiara Ferragni posa sulla cover di Cosmopolitan Turchia. Nella lunga intervista al mensile svela l’errore che non farà più in amore, forse tirando anche una frecciatina all’ex Fedez, chissà… “Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e gli amici”, sottolinea la 38enne.

''Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici'': Chiara Ferragni e l'errore che non rifarà più in amore

La fashion blogger e imprenditrice parla del rilancio della sua azienda, di cui ora detiene il 99,8%. Quando le si domanda cosa abbia provato nel riconquistare la maggioranza delle azioni, dice: “Ciò che risaltava di più era il senso di controllo. Era molto strano non avere voce in capitolo su un marchio che portava il mio nome. Questo passo non riguardava solo un cambio di direzione per l'azienda, ma anche un modo per riprendermi la mia voce. Sì, è una grande responsabilità, ma non mi spaventa, anzi, mi motiva. Credo ancora con tutto il cuore in questo marchio e ora sto tracciando la rotta. Siamo solo all'inizio del cammino, ma grandi cose stanno per arrivare. Una nuova era sta davvero iniziando”.

Chiara si sente mutata grazie all’arrivo di Leone, 7 anni, e Vittoria, 4, i due figli: “La maternità mi ha cambiata molto. Mi ha insegnato a stabilire dei limiti. Ho imparato a essere mentalmente presente quando sono con i miei figli. Questa consapevolezza si riflette anche nel mio lavoro. Ora utilizzo il mio tempo in modo molto più consapevole. Scelgo io come impiegare le mie energie. Affronto il mio lavoro in modo più concentrato e intenzionale. Non devo stare al passo con tutto. Questo è il vero cambiamento: riuscire a distinguere ciò che è veramente importante”.

Sul periodo buio attraversato la Ferragni sottolinea: “L'anno scorso è stato molto difficile per me. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare. In quei momenti mi rivolgevo sempre alle persone più vicine a me: la mia famiglia, i miei veri amici che mi conoscono da anni. Grazie al loro supporto, ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore”.

Non si sente più una semplice influencer: “Quando dico ‘Influencer’, le persone capiscono più o meno cosa faccio, ma ormai quella parola è solo una piccola parte del mio lavoro. Attualmente sono un imprenditore e produttore di contenuti. Non sono il volto di un marchio, ma il proprietario e il dirigente. Penso che l'era degli influencer sia finita. Ora il problema non è solo presentarsi, ma anche stabilire un sistema. Non solo per ispirare, ma per dare una direzione”.

Lei, che dice di sentirsi ancora una 18enne, infine chiarisce: “Come donna, per la prima volta da tanto tempo mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione. Perché, indipendentemente da come appaia dall'esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un'altra cosa”. Alla domanda “Quel segnale d'allarme che prima ignoravi e a cui ora non ti avvicini nemmeno?”, risponde senza esitare: “Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai!”.