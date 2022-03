Barbara d'Urso rivela quanti milioni di euro Pamela Prati vuole da lei come risarcimento

Pamela Prati circa una settimana fa, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, aveva svelato di aver denunciato Barbara D’Urso e Mediaset per i fatti riguardanti il Mark Caltagirone Gate, di cui la conduttrice 64enne si è occupata per molto tempo a Live - Non è la d’Urso. Carmelita, ospite a Verissimo, ora fa chiarezza e rivela quanti milioni di euro vuole la showgirl 63enne da lei come risarcimento.

La sarda ha confidato di essere in causa, Barbara d’Urso però precisa: “La signora Pamela Prati dice di avermi denunciato, ma non è stata proprio chiara. O forse è stata chiara, ma non ha sottolineato una cosa. Lei non ha fatto una denuncia penale, non si è rivolta al giudice penale, almeno insomma, ai miei avvocati dopo due anni non è arrivato niente. Però due anni fa si è rivolta subito al giudice civile”.

La presentatrice, che da 15 marzo torna in tv in prime time con La Pupa e il Secchione Show, su Italia 1, chiarisce ulteriormente: “In pratica ha chiesto un risarcimento economico, voleva dei soldi. Parlava di un grosso danno biologico e anche uno morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di Euro. In più un danno patrimoniale, per cui la somma aumentava. Quindi quella denuncia è arrivata subito, quella del giudice civile, per quanto riguarda quella penale, per stabilire la sua verità non c’è stata. La cosa penale è quella grave, quella civile si parla di soldi è un’altra cosa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.