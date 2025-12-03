Il referto medico parla di “evento traumatico distrattivo alla spalla sinistra”

Il 29 novembre, durate la puntata di Ballando, l’incidente: dovrà indossare la protezione per 7 giorni

Il referto medico, dopo la visita ortopedica al Sant’Andrea di Roma, parla di "evento traumatico distrattivo spalla sinistra”. Tutto è accaduto il 29 novembre, proprio nel corso della puntata di Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso sul social aggiorna i follower. Si fa vedere in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla. “Io non mollo”, sottolinea la 68enne. Accanto a lei il suo maestro Pasquale La Rocca.

''Io non mollo'': Barbara d’Urso in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla

La D'Urso dovrà, come si legge sempre sul referto, indossare un tutore per 7 giorni. Si raccomanda pure una "cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita" e una terapia "infiltrativa".

“Eccoci qua, siamo in sala prove, questo è il nostro slot di sala prove - sottolinea la presentatrice nelle Storie - la prima volta che ci vediamo in sala prove perché ovviamente questi due giorni devo dire Pasquale mi è stato molto vicino, è stato molto comprensivo e io non mi voglio arrendere, io voglio ballare, voglio continuare, nessuno mi ferma a meno che non mi aspettano qua fuori. Qualcuno mi spacca le cosce volutamente, che potrebbe anche essere. lo voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio ballare. Punto”.

Il referto medico parla di “evento traumatico distrattivo alla spalla sinistra”. Il 29 novembre, durate la puntata di Ballando, l’incidente: dovrà indossare la protezione per 7 giorni

Pasquale interviene e spiega: “La domanda che tu mi facevi, ballerò con il tutore? Posso ballare? Assolutamente sì. Cercheremo di fare l'impossibile affinché tu possa esibirti sabato. Queste sono difficoltà, sono sfide che si presentano anche nel percorso di Ballando”.

Carmelita all'Auditorium Rai insieme ad Alessandra Tripoli, pure lei infortunata

“Non mi ritiro - puntualizza la conduttrice - Mi dispiace, mi dispiace, ve lo dico un po' in tedesco, mi dispiace: non mi ritiro”. “Ragazzi, volevamo aggiornarvi, chiaro: ci sono stati tantissimi messaggi, tutti preoccupati per Barbara”, sottolinea il danzatore. La d’Urso aggiunge: “Diciamo che non è proprio un momento perfetto per il mio corpo, ma chi mi ammazza a me? Conducevo quattro trasmissioni contemporaneamente, ma secondo me mi ritiro adesso! E non posso manco fare ‘salutame a soreta’”. Chiede al suo partner: “Scusa, lo tieni tu il telefonino? Che faccio un attimo un ‘salutame a soreta’. Chi vuole che io mi ritiri? ‘Salutame a soreta’!. Chiudere, chiudere. Ciao”.