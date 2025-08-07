''Basciano non si presenta in commissariato per mettere braccialetto elettronico, scattano i domiciliari'': si aggrava posizione dell'gieffino accusato di stalking

Il suo legale, Leonardo D’Erasmo, avrebbe fatto sapere che non risiede più in Italia, ma alle Canarie

Il 36enne è stato sottoposto anche al divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni, da cui ha avuto Cèline Blue

Finora non era stato possibile metterglielo, perché erano momentaneamente esauriti. Il Corriere della Sera scrive: “Basciano non si presenta in commissariato per mettere braccialetto elettronico, scattano i domiciliari”. Il quotidiano sottolinea che si aggrava la posizione di Alessandro, 36 anni, ex gieffino accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, da cui il 12 maggio 2023 ha avuto Céline Blue.

Il 6 agosto, ieri, Basciano era atteso per l’applicazione del dispositivo elettronico. I giudici avevano anche "stabilito per lui la misura del divieto di avvicinamento alla ex. Decisione, poi confermata dalla Cassazione”. Il genovese non è andato all’appuntamento.

Alex avrebbe fatto sapere “tramite il suo legale Leonardo D'Erasmo di non risiedere più in Italia ma alle Canarie”. Ma, nonostante ciò, come sottolinea il giornale, a causa della sua assenza “è previsto un aggravamento della misura cautelare. Non appena rimetterà piede in Italia dovrebbe essere messo agli arresti domiciliari”.

Intanto le indagini a seguito della denuncia dell’ex tronista, modella e influencer 24enne vanno verso la chiusura. Il Corriere scrive: “Secondo l'accusa, il 35enne si sarebbe reso responsabile di ‘condotte idonee a generare un perdurante stato di ansia e paura’ in Codegoni, inducendola a modificare le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo”.