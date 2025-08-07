Gianluca Vacchi festeggia 58 anni in Sardegna, al party di compleanno spunta anche Belen con la Petineuse: guarda

Festa da sogno per il compleanno del 5 agosto con ospiti volti noti del jet-set internazionale

Per lui, circondato dall’amore della compagna Sharon Fonseca e della figlia, due mega torte

Non perde l’occasione di festeggiare il compleanno, che cade in piena estate, il 5 agosto. Mr. Enjoy, come sempre, fa le cose in grande. Gianluca Vacchi festeggia 58 anni in Sardegna, in Costa Smeralda. Al party di compleanno spunta anche Belen, che in questo 2025 ha affittato una villa lì per trascorrere le vacanze, insieme alla sua amica del cuore, Patrizia Griffini, la Petineuse del GF 5.

Gianluca Vacchi festeggia 58 anni in Sardegna, al party di compleanno spunta anche Belen con la Petineuse (se vuoi vedere tutte le foto della festa clicca qui)

L’imprenditore e influencer sceglie un completo bianco per la sua serata mondana di celebrazioni. Arriva con la compagna 30enne Sharon Fonseca, con cui l’amore va sempre a mille. Insieme a loro, la piccola Blu Jerusalema, la bambina nata dalla relazione il 27 ottobre 2020. Pure la bimba indossa un abito bianco e sorride e si scatena col papà.

La showgirl argentina 40enne posa insieme all'amica e altri col festeggiato

La cena al tramonto è da mille una notte, gli ospiti, volti noti del jet-set internazionali, sono tutti entusiasti e fanno gli auguri al padrone di casa, che ha scelto una suggestiva location. Sulla spiaggia c’è persino un quartetto d’archi che suona musica celestiale.

Vacchi poi si mette alla consolle: è un dj molto richiesto

Il party poi si accende. Arrivano le torte, una a più piani con sopra tantissime foto in cui c’è Vacchi e anche la sua adorata famiglia, un’altra rettangolare e immensa. Gianluca spegne le candeline. Prima però pronuncia il suo discorso: “Correndo verso i 60 anni, vi dico due parole. Cercate sempre di osare, e non smettete mai sognare. Perché io posso tollerare un bambino che ha paura del buio, non posso tollerare un adulto che ha paura della luce. Ricordatevi di una cosa, che nell’atto dell’invecchiamento noi non smettiamo di giocare perché diventiamo vecchi, non smettiamo di giocare perché diventiamo vecchi, diventiamo vecchi perché smettiamo di giocare”.

A fine serata, partono i fuochi d'artificio

Partono gli applausi degli invitati, tra i quali, oltre a Belen, ci sono Raffaella Zardo, Cecilia Capriotti e il marito Gianluca Mobilia. Poi esplodono nel cielo sereno tanti fuochi d’artificio. Lui e gli amici condividono immagini e video del party. Ebbro di gioia, Vacchi sul social scrive: “Da ieri sono un giovane di 58 anni, sono grato per quello che ho realizzato e per la famiglia che abbiamo creato e che è ora, il mio traguardo più importante. Grazie vita…”.