Belen e Cecilia Rodriguez si ritrovano ancora insieme per i 37 anni del fratello Jeremias: le immagini

Carla Giuni
12 Novembre 2025
  • Grande festa di compleanno: una lunga tavolata accoglie ogni componente del ‘clan’
  • Si ritrovano ancora una volta, com’era accaduto per papà Gustavo, a casa della 35enne e Ignazio Moser

L’11 novembre si celebra alla grande. Belen e Cecilia Rodriguez si ritrovano ancora insieme per i 37 anni del fratello Jeremias. Grande festa di compleanno per lui: una lunga tavolata accoglie ogni componente del ‘clan’ argentino. Sul social arrivano le immagini condivise del party casalingo che, come era già accaduto per papà Gustavo, è stato organizzato a casa della 35enne neomamma di Clara Isabel e del marito Ignazio Moser.

Belen e Cecilia Rodriguez si ritrovano ancora insieme per i 37 anni del fratello Jeremias
Grande festa di compleanno per lui

La cena è intima, conviviale, allegra. Veronica Cozzani posta alcune foto sul suo profilo Instagram e le accompagna con la colonna sonora della “Famiglia Addams”. Ironica, ci scherza su sulla reunion famigliare per il suo eterno bambino.

Ci sono tutti: la 41enne va con i figli e Patrizia Griffini
Jeremias è felicissimo
Accanto a lui la fidanzata Deborah Togni

Attorno al tavolo ci sono Belen con i figli Santiago e Luna Marì, Chechu e Nacho con la neonata venuta al mondo il 15 ottobre scorso, Gustavo Rodriguez, Patrizia Griffini e il festeggiato. Con lui c’è la fidanzata, Deborah Togni, che non si vedeva al suo fianco da un po’, al punto da fare ipotizzare una rottura. Non è così.

Una lunga tavolata accoglie ogni componente del 'clan'
Sono a casa di Chechu, che culla la figlioletta
Anche mamma Veronica Cozzani con loro

A fine pasto arriva il dolce con sopra le candeline. Belen al fratello domanda: “Quanti sono?”. Lui risponde 73, invertendo i numeri della sua età effettiva. Tutti ridono. La showgirl 41enne ribatte: A bonooo!. E ancora risate. L’atmosfera è serena: l’armonia tra loro è completamnte ritrovata.

