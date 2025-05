''Le parti intime vanno curate come il viso'': Belen annuncia l'uscita delle sue maschere di bellezza per i genitali femminili

La Rodriguez con il suo brand beauty Rebeya si rivolge a una nuova fetta di mercato

Belen Rodriguez sul social svela la novità riguardo il suo brand beauty alle tante follower che la seguono ogni giorno. La 40enne annuncia l’uscita delle sue maschere di bellezza per i genitali femminili. “Le parti intime vanno corate come il viso”, sottolinea.

La showgirl in un video esordisce: “Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po' di colore al mio viso spento”.

La Rodriguez fa vedere come ha realizzato il suo trucco, ovviamente con i prodotti Rebeya. Poi rivela: “Tra poco usciranno i prodotti legati allo skincare”. Dice che saranno pazzeschi. Ma non è tutto.

“E' qualcosa che penso da molto tempo, non sapevo come comunicarlo…”, spiega la showgirl 40enne

“Ci occuperemo anche delle parti intime. E’ qualcosa che io penso da molto tempo - spiega Belen - Non l’ho fatto prima perché non sapevo come comunicarlo, ma l’ho già comunicato, senza imbarazzarmi nel dirlo… Stanno per uscire delle maschere per le nostre parti intime, per curarle perché vanno curate come curiamo tanto il viso, il décolleté, il corpo. Penso ci sia poca attenzione per quelle zone lì, che sono anche zone delicate. Quindi tra pochissimo, qualche mese, usciranno questi prodotti fenomenali”. Poi riprende il suo tutorial sul make up.