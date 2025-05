''Mia figlia aveva cominciato a perdere i capelli'': Nathaly Caldonazzo racconta dei problemi alimentari vissuti dalla sua Mia

La showgirl 55enne a La Volta Buona si apre sull’anoressia di cui ha sofferto lei, ma pure la 21enne

“Ho capito che quel mostro silenzioso si stava portando via anche lei”

Nathaly Caldonazzo a La Volta Buona si apre. Racconta di quando ha sofferto di anoressia, perdendo in un anno quasi 20 chili. Svela pure i problemi alimentari vissuti da Mia, avuta dall’ex Riccardo Sangiuliano. “Mia figlia aveva cominciato a perdere i capelli", confessa..

In studio a Caterina Balivo la showgirl 55enne confida: "Ho iniziato a non accettarmi più, a vedermi più grassa. Avevo 24 anni e una battuta pronunciata scherzando da un ex fidanzato, mi aveva detto una cosa del tipo ‘ti vedo un po’ piena’, mi fece soffrire molto. Quella frase mi rimbombò in testa così tanto che cominciai a mangiare tutto scondito, ad andare a camminare per bruciare tutto e quella persona non si ricordava nemmeno di avermi detto questo ma dentro di me aveva fatto scattare qualcosa, poi mi sono ripresa perché non stavo bene”.

A distanza di anni, è scattato l’allarme anche per la figlia, durante l’adolescenza della ragazza: “Ho iniziato a notare segnali che non potevo ignorare - spiega - Era un sintomo evidente che qualcosa non andava. E’ stato come rivedere me stessa, anni dopo, ma in un corpo che non era il mio. E quello mi ha fatto ancora più male. Era come se il mio passato stesse riscrivendo il presente, ma stavolta non ero io la protagonista: era mia figlia. E io non potevo fare nulla per fermarlo. Mia era sempre stata solare, piena di vita. Poi ho iniziato a notare i primi segnali… e ho capito che quel mostro silenzioso si stava portando via anche lei. Avrei voluto prendere io quel dolore al posto suo”.

“Purtroppo, in mia figlia ho visto questa tendenza all’anoressia: aveva cominciato a perdere i capelli - aggiunge ancora la Caldonazzo sulla 21enne - Poi c’era l’amenorrea, e io mi sentivo completamente impotente. Quando dici a una persona anoressica ‘mangia, mangia’, diventi il suo primo nemico perché lui non si riconosce nel suo aspetto”.

Nathaly insieme alla sua ragazza, avuta dall'ex Riccardo Sangiuliano

Nathaly, che per colpa dell'anoressia ha perso anche una cara amica, ora sa che la sua ragazza sta molto meglio e conclude: “Credo di averla aiutata dandole il buon esempio e cioè mostrandole che mangiando bene e facendo movimento ci si poteva mantenere in gran forma, poi, si è aiutata da sola perché ha cominciato a sentirsi male e questo le ha fatto capire che qualcosa non andava”.