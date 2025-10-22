Belen Rodriguez si scambia baci col dottore: avrebbe un nuovo amore, ecco chi è lui

La showgirl 41enne pizzicata a Roma mentre andava alla stazione Termini

Avrebbe un nuovo amore, anche se è presto per capire se sia davvero così. Belen Rodriguez è stata pizzicata a Roma mentre si scambia baci col dottore in macchina. Con il medico poi scende dal mezzo di trasporto e cammina fino alla stazione Termini, pronta a ripartire per Milano. Chi mette l’argentina in copertina e titola: “Ha trovato un dottore per il suo cuore”.

Lui si chiama Keman Alagol, “chirurgo noto anche al mondo del jet set- scrive il settimanale - Frequenta giri altolocati, fra Milano e Roma. Ed è considerato un vero gentleman”. L’uomo si prende cura di Belen, sembra affiatato e intimo con la showgirl 41enne. I paparazzi li vedono uscire da un cancello di un condominio. “La sera prima hanno cenato insieme - sottolinea il giornale - e Belen deve passare in hotel a cambiarsi prima di andare in stazione. Kemal l’accompagna”. Avrebbero quindi trascorso la notte 'vicini vicini'...

I due in auto sono davvero intimi

Si sarebbero conosciuti tramite amici comuni e si frequentano da poco, ma dagli scatti parrebbero già molto complici. Arrivati al binario del treno i due si salutano. Ora tutti gli occhi tornano a puntarsi sulla Rodriguez: potrebbe essere l’ennesimo flirt fugace. O si preannuncia qualcosa di più?