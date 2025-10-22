''E’ stato l’inferno'': Sonia Bruganelli svela la sua ferita più grande, quella che non dimenticherà mai

- La 51enne si mette a nudo, come ha fatto nel suo libro, “Solo quello che rimane - Autobiografia di una lettrice”
- Affronta ancora una volta il tema delicato della nascita della primogenita Silvia, 22 anni
Spesso oggetto di critiche feroci, Sonia Bruganelli ha deciso di togliersi la corazza e raccontarsi senza filtri nel suo libro, “Solo quello che rimane - Autobiografia di una lettrice”. A Chi, in una lunga intervista, la 51enne svela la sua ferita più grande, quella che non dimenticherà mai. “E’ stato l’inferno”, confessa.
“Quando mia figlia Silvia è nata con una grave cardiopatia che ha richiesto un intervento chirurgico immediato subito dopo la nascita. Purtroppo, una complicanza post-peratoria ha causato un'ipossia cerebrale, che ha provocato danni neurologici permanenti… quella è stata la cosa - confida Sonia - In quel periodo per la prima volta ho letto su Facebook ‘La moglie di Bonolis non prende un braccio la sua bambina in terapia intensiva’. In quel periodo ho sentito, visto e vissuto di tutto, è stato l'inferno".
Nel libro la produttrice, madre anche di Davide, 21 anni, e Adele, 17, avuti dall’ex Paolo Bonolis, scrive quel che avrebbe detto al medico dopo la venuta al mondo di Silvia: “Se vedi che non ce la fai a sistemare il problema non preoccuparti, rimettila insieme come prima e restituiscimela, la voglio viva, anche se non sei riuscito a guarirla”.
Sonia commenta: “E’ vita, non ho ucciso, né rapinato, né violentato nessuno. E’ solo tutto quello che ho nascosto su Instagram, facendo vedere tutto il superfluo. Allora il fulcro del libro è proprio questo, accettare che la mia prima figlia si chiama Maria Silvia Bonolis. E’ nata il 23 dicembre del 2002. E basta. Tutto il resto, tutto quello che ci ha devastato, ora non c'è più. Non è accaduto in un momento".
"Lentamente ho capito che mia figlia la stavo ammalando io - aggiunge la Bruganelli - Guardandola ogni giorno con gli occhi del dolore per quello che lei non faceva, senza rendermi conto che lei non sapeva neanche che fosse possibile farlo. Finché è stata lei a dirmi: ‘Perché sei triste se io guardo la televisione, ascolto la musica o mangio il gelato? Perché quando mi guardi sei sempre triste?’. Mi sono detta: ‘Ma fino a quando vorrai ancora punirla questa tua bambina?’”.