La showgirl è fuori da Tu Sì Que Vales, su Canale 5, e Le Iene, su Italia 1

La 38enne non pare affatto preoccupata del suo futuro: pensa da imprenditrice

Parla lei. Belen Rodriguez rompe finalmente il silenzio sulla rottura con Mediaset. Grande assente alla presentazione dei nuovi palinsesti, rispondendo ai follower sul social, spiega perché l’ha fatto. “Me ne sono andata io”, rivela.

''Me ne sono andata io'': Belen rompe il silenzio sulla rottura con Mediaset, ecco perché l'ha fatto

La showgirl è fuori da Tu Sì Que Vales. Nessuno la rimpiazzerà nel programma su Canale 5, rimarranno a condurre Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con Giulia Stabile. E’ fuori pure da Le Iene, su Italia 1. Al suo posto arriverà Veronica Gentili, 41 anni il prossimo 9 luglio, orfana di Controcorrente su Rete 4, chiuso a causa di ascolti troppo bassi. L’intenzione è quella di dare con lei un’impronta ancor più giornalistica allo show di Davide Parenti.

Nessun problema per Belen, però. L’argentina, rispondendo a un fan che si rammarica per le scelte fatte dall’azienda, replica: “Io me ne sono andata”. Il motivo pare evidenziarlo poco dopo. “Cara Belu, sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante, hai anche le tue aziende da seguire”, le scrive un utente. Lei ribatte: “Fatto apposta per questo”.

La 39enne lo spiega ai fan che le chiedono sul social

La Rodriguez rimarca il suo ruolo da imprenditrice, con i brand Me Fui, Hinnominate e Mar de Margaritas, anche con un’altra follower che le dice: “Ma che te ne frega, ci saranno altre opportunità”. “Ma ce le ho già”, sottolinea Belen.

Al momento l’unico posto in cui si vedrà la moglie di Stefano De Martino in televisione è Celebrity Hunted su Prime Video, già registrato, dove sarà in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. C’è però chi non le crede fino in fondo. Secondo il settimanale Nuovo, la showgirl avrebbe deciso di abbandonare momentaneamente la tv perché, dopo aver fatto la mamma quasi a tempo pieno della secondogenita Luna Marì, ultimamente avrebbe visto mutare gli equilibri in famiglia…