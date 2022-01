Belen e Stefano De Martino complici si divertono insieme tra canti e sguardi d'intesa: guarda

Belen e Stefano De Martino continuano a far notizia, mentre si rincorrono le voci della loro ritrovata sintonia (secondo i ben informati si vedrebbero regolarmente al riparo dagli obiettivi dei paparazzi in hotel), ecco arrivare le prime immagini che li mostrano di nuovo complici mentre si divertono insieme tra canti e sorrisi. La reunion tra la showgirl 37enne e il conduttore 32enne, entrambi genitori di Santiago, 8 anni, va in scena alla festa di compleanno della Petineuse, la migliore amica della Rodriguez, sabato sera, 29 gennaio. Patrizia Griffini è stata la testimone dell’argentina alle nozze con Stefano il 20 settembre 2013, così l’ex ballerino di Amici, ugualmente legato alla bionda, non buca la serata.

VIDEO

Belen ha detto addio ad Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua seconda figlia Luna Marì il 12 luglio scorso. Dopo poco più di un anno la relazione si è bruscamente interrotta poco prima di Natale, ed ecco nuovamente spuntare lui, Stefano, con cui il ritorno di fiamma dopo l’addio pareva non aver funzionato: quando si tratta dei due, però, meglio mai dire mai, a quanto pare.

Gli sguardi d’intesa sono evidenti, Belen e De Martino si conoscono a fondo, pregi e difetti compresi. E, nonostante le ferite che nel tempo si sono provocati a vicenda, sembrano non poter rimanere distanti l’uno dall’altra.

E’ Andrea Vivona, performer, cantante, intrattenitore, a condividere via Instagram le storie in cui si vedono chiaramente la showgirl e il conduttore insieme al centro della sala mentre intrattengono gli altri al party della Griffini a Milano, nel noto locale in Corso Sempione il Caveau delle Tradizioni.

Belen e Stefano ora sono solo amici? Nessuno può ancora dirlo, loro rimangono entrambi con la bocca cucina. C’è però già chi giura che il fuoco sia tornato ad ardere…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.