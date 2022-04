Belen costretta a ingaggiare una tata per i figli perché i genitori sono impegnati con l'Isola dei Famosi

Belen deve andare a un evento mondano, stavolta però non può fare affidamento sui genitori, entrambi impegnati con l’Isola dei Famosi. Il padre, Gustavo Rodriguez, è in Honduras da naufrago insieme al fratello Jeremias. La madre, Veronica Cozzani, è stata invitata dalla produzione in studio a Milano, alla corte di Ilary Blasi. La showgirl 37enne è costretta a ingaggiare una tata per i due figli, Santiago, che sta per compiere 9 anni, e Luna Marì, nata il 12 luglio scorso.

L’argentina, prima di lasciare l’appartamento milanese in cui vive insieme all’amica e socia Antonia Achille, anche sua assistente personale, e andare con la sorella Cecilia alla serata programmata, presenta la tata ai follower.

“Finalmente ho trovato la tata della mia vita!”, esclama Belen inquadrando la babysitter. “Dai Marlene, saluta”, la esorta Antonia. “Sei stupenda”, le sottolinea ancora la showgirl. Poi inquadra la piccola Luna e le dice: “E tu, quanto le vuoi bene?”.

La Rodriguez a Marlene chiarisce che starà fuori poco: “Due orette e torniamo che poi dobbiamo vedere l’Isola dei Famosi”. “Andiamo che c’è tua sorella sotto in auto che ci aspetta”, le dice la Achille. Non vuole che Chechu si spazientisca.

