''Sono single e casta da settembre, passare da un letto all'altro mi sa di sporco'': Belen parla della sua vita intima e di app di dating

La sua sarà un’estate da mamma in Sardegna: andrà sull’isola con i suoi due figli e alcune amiche. Belen è single e a fidanzarsi non ci pensa proprio. A Chi, che le regala la cover, parla della sua vita intima e di app di dating. “Sono single e casta da settembre, passare da un letto all'altro mi sa di sporco”, svela. Si apre ancora sulla depressione e svela: “Non auguro a nessuno quello che ho passato”.

Non ha un compagno da tanto tempo per la prima volta e ne è contenta. A 40 anni dice: “Sono single e casta. A me ‘sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”. Quando le si chiede cosa la conquisterebbe ora, replica: “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. E' bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.

E’ stata lontana dalla tv, le è costato, ma lo ha fatto per la sua salute. “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in diversi luoghi che non mi appartenevano più”, dice l’argentina.

Non è stata la fine del matrimonio con Stefano De Martino la sola causa del suo malessere. Tutto il suo percorso di vita ha contribuito: “Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale. E, per la prima volta, ho detto: ‘Non ho più forza, dopo 20 anni ho finito la forza’".

"Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno’. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata”, chiarisce. Non augura ad alcuno quel che ha passato.

La Rodriguez parla pure di OnlyFans, lei non ci sarà mai: “Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria adire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile. Perché la vita perde di valore, e perde valore anche il discorso dell’impegno".

La showgirl precisa: "Sembra che la gente non voglia più faticare. Mi sono fatta il c..o da quando avevo 16 anni, certo, facendo un lavoro basato sull’immagine, sulla bellezza, ma in un altro modo. A volte mi sembra di essermi svegliata da un sogno e di vivere in un mondo che non mi appartiene”.

Anche su Tinder, dove molti vanno per conoscere persone, è categorica: “Non ci ho mai pensato, ma so che, oggi come oggi, si fa fatica a incontrare gente. Posso capire che sia un social che rende più facile una conoscenza. Ma, anche se non fossi famosa, non lo userei. Credo che sia bello vivere la vita reale, preferisco che sia il destino a farmi incontrare una persona”.