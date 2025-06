''Al mio matrimonio eravamo in 14, mi sono truccata e pettinata da sola'': l'attrice Serena Rossi racconta le nozze super intime con Davide Devenuto

Il 17 giugno 2025 la 39enne e il 53enne festeggeranno il secondo anniversario di matrimonio

Serena Rossi si svela in una lunga intervista al Corriere della Sera. Solitamente riservatissima sul privato, l’attrice racconta le nozze super intime con Davide Devenuto. Il 17 giugno 2025 la 39enne e il 53enne festeggeranno il secondo anniversario di matrimonio. I due, coppia dal 2008, sono genitori di Diego, venuto al mondo il 5 novembre 2016. “Al mio matrimonio eravamo in 14, mi sono truccata e pettinata da sola”, confida.

I suoi fiori d’arancio sono stati ‘segretissimi’. Serena rivela: “Abbiamo fatto un rito civile alle Terme di Caracalla, eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava una giacca pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestitino bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola. Il giorno dopo abbiamo mandato la foto con le fedi al dito al resto dei familiari e degli amici. Solo una si è offesa”.

Lei e Davide fanno lo stesso lavoro, ma nessuna competizione tra di loro. La Rossi chiarisce: “Zero proprio, non è una dinamica che ci appartiene. Lui è un uomo risolto, intelligente, ha mille cose da fare. Abbiamo la nostra società di produzione che ha coprodotto Mina Settembre e lo spettacolo teatrale: tanti progetti miei sono diventati nostri”.

Ad agosto spegnerà 40 candeline. La napoletana, impegnatissima in questi giorni sul set e a teatro, non celebrerà il compleanno a cifra tonda lavorando: “No, perché il mio lavoro, che pure amo, non è la mia vita. Ci sono giorni, come il compleanno di mio figlio Diego, di mio marito Davide, o la settimana che la scuola è chiusa, che desidero trascorrere con la mia famiglia. Stiamo finendo di ristrutturare un rudere nel Sud Sardegna, a Capo Teulada, dove vado da 15 anni grazie a Vittoria Puccini che ha una casa lì. Sarebbe bello se per il 31 agosto i lavori fossero finiti e io, Davide e Diego potessimo dormirci per la prima volta, con una bottiglia in fresco”.