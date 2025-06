Sophie Codegoni prova a dimenticare l'incubo stalking e Basciano con una vacanza da sogno a Capri con le amiche: guarda

In bikini si lascia immortalare in barca, ma c’è chi la critica

La 24enne però non rimane in silenzio e ribatte a chi l’accusa per aver lasciato la figlia a casa

Prova a dimenticare per un po’ l’incubo staliking e Alessandro Basciano. Sophie Codegoni si regala una vacanza da sogno a Capri con le amiche. Sul social condivide le foto che la ritraggono bella e conturbante in bikini in barca nel cristallino mare che circonda l’isola dell’amore. In due pezzi mostra le sue forme perfette: la 24enne è molto filiforme, forse lo stress le ha fatto perdere un po’ di peso.

Sophie Codegoni prova a dimenticare l'incubo stalking e Basciano con una vacanza da sogno a Capri con le amiche

Immancabilmente arrivano commenti entusiasti ma pure critiche. Alcune donne le puntano il dito contro per aver scelto di partire senza la figlioletta di due anni Celine, avuta dal 35enne ligure, al seguito. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina vip replica.

Si lascia immortalare in barca e a cena, ma c’è chi la critica

Nelle IG Stories la Codegoni, stanca dei commenti maligni, ribatte: "Ci sono persone che mi hanno scritto: ‘Sei mamma e vai in vacanza?’. Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai. Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me”.

Sophie conclude: “Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po' ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale. Ogni volta che parto ricevo mille messaggi così. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi”.