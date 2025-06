La 50enne imita le movenze super sensuali della cantante romana 35enne che sul palco, nel suo tour, è incontenibile

La figlia di Ornella Muti mette i puntini sulle i: lei ama follemente la Di Patrizi, la sua non è una critica

Imita le sue movenze super sensuali davanti alla madre che la riprende con lo smartphone. Naike Rivelli fa il verso alla performance sexy di Elodie, quella che mette in scena durante il suo tour. Qualcuno pensa che sia una critica feroce alla cantante romana 35enne. La 50enne chiarisce la sua posizione. Lei ama la Di Patrizi. Ma ammette: “Sono bisessuale, per me è troppa roba!”. E’ attratta moltissimo da lei.

''Sono bisessuale, per me è troppa roba'': Naike Rivelli fa il verso alla performance sexy di Elodie, poi chiarisce la sua posizione

Elodie stende al tappeto tutto con i suoi balletti e il corpo da urlo messo in mostra. E’ incontenibile. Per Naike tutto questo è “troppo”. “Sono qui per parlare del video di ieri che ha scandalizzato tante persone, soprattutto le donne”, esordisce.

La 50enne imita le movenze super sensuali della cantante romana 35enne che sul palco, nel suo tour, è incontenibile

La Rivelli quindi precisa: “Forse si è creato un errore di comunicazione! Io adoro le donne, forse le amo troppo: deve essere quello il problema. Oggi mi sembra il sesso sia il protagonista di ogni cosa. Il sesso, la propria espressione sessuale, il proprio orientamento sessuale, esprimere la propria sessualità. Ben venga! Ma non tutti lo sanno gestire. Io sono una di queste persone”.

La figlia di Ornella Muti mette i puntini sulle i: lei ama follemente la Di Patrizi, la sua non è una critica

“A me fa subito salire il sangue al cervello e non ci capisco più niente. Perdonatemi. Ma è così. Questo non vuol dire che mi comporto male o ho reazioni incontrollate - prosegue Naike - Vuol dire solo che mi si crea una forte reazione psicofisica che distrae dal resto. Quindi mi perdo la canzone. Chiedo scusa. Non sono una pudica né una bacchettona, mi conoscono tutti. Adoro guardare donne che fanno balli sexy. Mi piace J-Lo mi piace Beyoncé… Ma non amo ciò che mi destabilizza perché crea una sorta di volgarità dentro di me che non amo”.

Elodie durante la sua performance al concerto

La donna conclude: “Chiedo scusa se sono sensibile alla sessualità. Non critico, gioco, faccio del sano humour. Parlo di cose importanti. Se imito atti sessuali durante un concerto, lo fanno in molti, chi in maniera più o meno volgare, tiro fuori la sessualità degli altri. E’ normale. Penso venga fatto proprio apposta. Infatti non ci vado ai concerti di Elodie, sarei una quelle che probabilmente cerca di arrampicarsi sul palco. Si può dire che per me personalmente é troppa roba? Senza offendere nessuno? Quando si fa leva sull’eccitazione: non ci si può scandalizzare o arrabbiare se la gente si eccita. Che cavolo! Devo sentirmi sbagliata io? Perché??”.