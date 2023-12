''La bellezza non basta'': accusano Belen di aver fatto scappare De Martino per mancanza di doti, lei rompe il silenzio e replica così

Le foto in intimo della showgirl 39enne, in cui è splendida, alimentano alcune malignità

L’argentina non rimane in silenzio, anzi, ribatte a modo suo…

Belen Rodriguez irrompe sul social con un post bollente. Pubblica alcune foto in cui indossa la lingerie sensualissima di Intimissimi. I ‘like’ piovono, l’argentina è accattivante e bellissima in reggiseno e slip microscopici. Non ci sono però solo commenti favorevoli, gli scatti alimentano alcune malignità. “La bellezza non basta”, le scrive una follower. L’accusano di aver fatto ‘scappare’ De Martino per mancanza di doti. Lei rompe il silenzio e replica a modo suo.

"Che dire stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita", scrive un utente. La showgirl ribatte commentando a lettere maiuscole: "CREDICI". Nonostante sia in pausa dalla tv, ha annunciato che tornerà presto. Ha, inoltre, attività imprenditoriali con i brand di famiglia, Hinnominate e Me Fui. Quindi si ritiene fortemente sulla cresta dell’onda e non, come vorrebbero far intendere in molti, in declino.

Alcuni follower si scatenano contro di lei

Poi arriva il commento al vetriolo: ”Sei bellissima.... Ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo... Infatti De Martino, l'uomo che ami, non è legato a te... Sei bellissima, ma la bellezza purtroppo non basta".

L'argentina ribatte a modo suo

Belen non accusa. Controbatte con una risposta dolce, ma in realtà molto amara per chi la legge. "Spero che tuo padre ti abbracci forte prima o poi! Lo meriti, nel frattempo ti abbraccio io forte Deborah”, sottolinea. Punta il dito sulla donna che l’ha provocata: evidentemente è lei a sentirsi così, almeno secondo la Rodriguez.