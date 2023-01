Benedetta Parodi in tv presenta le due figlie: la prima intervista con Matilde, 20 anni, ed Eleonora, 18

Le due sono frutto dell’amore per il marito Fabio Caressa, da cui ha avuto anche Diego, 13 anni

Benedetta Parodi in tailleur pantalone total white si accomoda nello studio di Verissimo. In tv la 50enne presenta le due figlie. Sono il frutto dell’amore per il marito Fabio Caressa, a cui è legata dal 1997 e da cui ha avuto anche Diego, 13 anni. Matilde, nata il 5 settembre del 2002, ed Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, sorridono al suo fianco. Entrambe indossano un outfit black e sorridono: per loro si tratta della prima intervista davanti a una telecamera. Emozionate elogiano la madre, di cui sono pazze.

“Mi hanno stupito più volte, in diversi contesti, per quanto sono mature e posate", sottolinea Benedetta, conduttrice di cooking show di successo e scrittrice, parlando delle figlie.

La primogenita, 20 anni, studia Lettere all’Università di Milano, il sogno, però, è la musica. Desidera diventare una cantante di successo. Ha scritto la sua prima canzone quando la mamma era incinta del fratellino. "Ho in ballo un progetto che sto finalmente portando avanti: è bellissimo essere in sala di incisione. I miei mi hanno sempre supportato”, racconta Matilde. "Da quando aveva 7 anni e guardava 'Hannah Montana', dicendo di voler essere come lei, l'abbiamo incoraggiata verso questa strada: è sempre stata molto studiosa ed è giusto che sia il momento di mettere a frutto tutto questo studio”, precisa la Parodi orgogliosa.

Eleonora, 18 anni, spiega il rapporto che lei e la sorella hanno con Benedetta: "La mamma per noi è un'amica, è una figura solida, una roccia su cui sappiamo di poter contare. Papà non è per niente geloso di noi, anche perché non glielo permetteremmo".

La loro è una famiglia estremamente unita. Benedetta e Fabio sono riusciti a non avere dissidi in tutto questo tempo grazie a una vera suddivisione dei loro spazi in casa e nel lavoro. “Lui passa ore nel suo studio, io in cucina. E poi sappiamo ridere di tutto. Siamo una famiglia ridanciana, litigiosa e rumorosa". Le ragazze sono fiere dei loro genitori.