''Pesavo 125 chili, oggi peso 85 chili'': l'ex conduttore tv Beppe Quintale torna in Rai per parlare della sua incredibile perdita di peso

Ora a La Volta Buona parla del percorso per cambiare il suo stile di vita

"Dopo un po’ di anni complicati, mi sono un bel regalo, mi sono tolto un bel peso in tutti i sensi”, aveva detto a fine maggio a Le Iene, parlando in un intenso monologo del suo forte dimagrimento. Beppe Quintale torna in Rai per parlare della sua incredibile perdita di peso. A La Volta Buona confessa: “Pesavo 125 chili, oggi peso 85 chili”.

Il 61enne, comico e conduttore tv racconta a Caterina Balivo il suo percorso per cambiare il suo stile di vita e anche, di conseguenza, le sue forme. “Pesavo 125 chili, oggi peso 85 chili. Ho perso 40 chili in un anno", svela orgoglioso.

La svolta c’è stata nel 2018: "Dopo aver risolto alcuni problemi ho iniziato veramente un percorso per piacermi, per stare bene con me stesso e rispettarmi - confida Quintale - Inizia tutto dalla testa. La volontà la puoi mettere in atto solo quando stai bene con la testa. Con lo stile di vita sano e corretto, posso mangiare tutto e, soprattutto, non ho iniziato la dieta il lunedì”

Beppe non getta i suoi vecchi abiti, c’è un motivo: “Non li butto perché mi devo ricordare e rendere conto di dove sono arrivato. Bisogna volersi bene, rispettare il proprio corpo. La volontà la puoi mettere in atto solo quando stai ben con la testa”.

L’artista rivela pure cosa mangia adesso: “A colazione 4 fette biscottate integrali con miele o marmellata, bevo tanto tra the o caffè. Mangio proteine, faccio 5 pasti al giorno, compresi gli spuntini e i break”.