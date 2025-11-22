''Bisogna prendere strade diverse'': Bianca Atzei annuncia la fine della relazione con Stefano Corti

La cantante, 38 anni, lo ha detto a “Verissimo” sabato 22 novembre

La relazione con l’inviato de Le Iene, che ha portato alla nascita di un bambino, si è conclusa

I due stavano insieme dal 2019: la rottura risale ai primi dello scorso settembre

Bianca Atzei ha annunciato ufficialmente che la relazione con Stefano Corti si è conclusa.

Dopo mesi di voci che si rincorrevano, la conferma ufficiale è arrivata nel pomeriggio di sabato 22 novembre dal salotto tv di “Verissimo”.

Qui la 38enne ha spiegato che da inizio settembre lei e il 40enne inviato de “Le Iene” – che insieme hanno un figlio, Noa Alexander, di quasi tre anni – non sono più una coppia.

Bianca Atzei, 38 anni, annuncia a Verissimo che la relazione con Stefano Corti è finita lo scorso settembre

Bianca, che era legata a Stefano dal 2019, ha fatto sapere: “E’ stata una storia d’amore meravigliosa, bellissima. Proprio perché è stata così bella, a un certo punto quando due strade non si incontrano più – e capita a diverse persone – e non può più essere così bello e forte, forse è il caso di guardarsi e parlarsi e capire che bisogna prendere due strade diverse”.

“Poi in realtà è solo un amore che cambia, che si trasforma. Rimane il bene”, ha aggiunto.

Quando è finito il rapporto sentimentale? “Da settembre, dai primi di settembre”.

Non sembrano esserci stati eventi traumatici alla base della rottura: “Penso che a un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ di equilibrio e non siamo più andati d’accordo semplicemente. Abbiamo fatto di tutto, l’impossibile, per riparare un qualcosa di veramente bello e importante. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita che ci terrà uniti e legati per sempre. Io sono felice di questo”.

Bianca e Stefano a gennaio 2023 hanno avuto il figlio Noa Alexander, erano una coppia dal 2019

“Anche se mi sento un po’ sola con mio figlio, perché sto affrontando un percorso di vita difficile, però in qualche modo sapere che c’è (Stefano, ndr), mi rende tranquilla”, ha sottolineato.

I rapporti con Corti, quindi, sono buoni: “Ci vogliamo tantissimo bene, siamo due persone intelligenti. Mio figlio deve avere una mamma felice e sorridente. Deve dirmi che sono bella e sono sprint”.

Bianca ha poi ringraziato un volto noto al pubblico tv per averla supportata in questo periodo: “Una persona che mi è stata molto vicino e voglio ringraziarla tanto, è un’amica che mi è sempre stata vicino nei momenti bui. E’ Annamaria Bernardini. Lei mi ha proprio aiutata in questo percorso”.

L’ha aiutata tanto anche Kekko dei Modà con cui sta collaborando professionalmente.

Infine Bianca ha raccontato anche che sua mamma non sta molto bene e tra non molto dovrebbe essere operata.