Clizia Incorvaia rivela il gesto speciale di Eleonora Giorgi per il nipotino Gabriele prima di morire

- Ospite di “Storie al Bivio” di Monica Setta, la 43enne ha fatto una rivelazione
- Ha raccontato cos’ha preparato Eleonora Giorgi per Gabriele prima di andarsene
- Ha preparato un pacchetto e una lettera per ogni Natale fino ai 18 anni del nipote
Eleonora Giorgi prima di morire ha voluto organizzare un gesto speciale per il nipote di 3 anni Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A raccontarlo è stata proprio quest’ultima nel programma ‘Storie al bivio’ di Monica Setta, nella puntata in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai 2.
"Eleonora Giorgi prima di morire ha preparato per mio figlio Gabriele 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l'albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo".
Nel corso dell’intervista con Monica Setta, Clizia ha ricostruito anche gli ultimi momenti dell’attrice – che si è spenta a Roma il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni – spiegando di trovarsi in clinica con il figlio quando è avvenuto il decesso.
"Sarei potuta restare nella sua stanza ma sono uscita per lasciare che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell'addio. L'ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l'intimità dei figli in un momento così delicato".
UN LEGAME SPECIALE
Già qualche mese prima, ospite a Verissimo, Clizia aveva spiegato cosa legasse lei ed Eleonora: “Lei si ritrovava in me per un rapporto che aveva alle spalle finito male, un figlio, un marito più giovane. E’ sempre stata priva di pregiudizi, è stata l'unica a non etichettarmi perché era libera”. Aveva aggiunto poi: "Dopo aver perso Eleonora, ho recuperato il rapporto con mia madre. Ho messo da parte cose irrisolte, lo sto facendo ora".
Clizia aveva anche parlato del dolore e di come stesse cercando di gestirlo pensando ai suoi bambini: “Sto cercando di non farmi prendere dal dolore, sto cercando di far vivere questo momento al meglio ai bambini. Nina era molto legata a Eleonora, quando faceva la terapia andavamo a trovarla. Giocavano insieme, lei era una forza della natura. Avevano un rapporto speciale. Le ha regalato la sua scatola di legno con tutti i pastelli. Paolo mi raccontava che quello era un tabù, nessuno poteva toccarla”.