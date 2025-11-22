E’ morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni: cosa sappiamo

- La diva della musica italiana è spirata nella sua casa nel centro di Milano
E’ morta all’età di 91 anni Ornella Vanoni. Secondo quanto riferito, l’artista è morta nella sua casa di Milano poco prima delle 23 di venerdì 21 novembre, a causa di un arresto cardiocircolatorio. I sanitari del 118 sono intervenuti, ma al loro arrivo la cantante era già deceduta.
Per quasi settant’anni ha rappresentato una certezza della musica italiana, attraversando epoche e stili con naturalezza. Dal debutto a metà anni Cinquanta, il suo percorso ha superato il centinaio di pubblicazioni tra album, raccolte ed EP, con vendite stimate oltre i 55 milioni di copie.
Brani come Senza fine, Che cosa c’è, L’appuntamento, Tristezza, La musica è finita, Una ragione di più e Io ti darò di più restano pietre miliari della canzone d’autore. A renderli immortali, una voce elegante e riconoscibile, capace di unire misura e intensità emotiva.
Nata a Milano il 22 settembre 1934, Vanoni è stata cantante, attrice e volto televisivo, icona capace di rinnovarsi senza perdere identità. Il suo repertorio ha spaziato dalle "Canzoni della mala" al pop d’autore, fino alle suggestioni jazz e bossa nova.
Indimenticabile l’incontro con Toquinho e Vinícius de Moraes nell’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria del 1976. Collaborazioni prestigiose hanno segnato il suo cammino, con artisti come George Benson, Herbie Hancock, Gil Evans e Ron Carter, oltre ai grandi nomi della canzone italiana.
Ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 1968 con Casa bianca e più volte il quarto, lasciando il segno con La musica è finita, Eternità e Alberi. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Città di Sanremo alla carriera, prima artista a essere insignita di tale riconoscimento.
È stata l’unica donna e la prima interprete a vincere due Premi Tenco, ai quali si aggiunge una Targa Tenco, per un totale di tre riconoscimenti ufficiali. Nel 2022 le è stato conferito anche il Premio Tenco Speciale, creato per celebrare la sua parabola artistica straordinaria.
Negli ultimi anni - complice la collaborazione con Fabio Fazio e "Che Tempo Che Fa" - aveva conquistato il pubblico con leggerezza e autoironia, incarnando un equilibrio raro tra fragilità e forza. Diva senza enfasi, profonda ma sempre autentica, ha continuato a parlare al presente senza tradire il proprio passato.
Quando le chiedevano della sua età, rispondeva: "Sono vecchia? Sì. Ma sono unica". Una frase che riassumeva perfettamente il suo modo di abitare il tempo e la scena. Il titolo del suo album "Unica" ne suggellava il senso.
Con la consueta lucidità aveva riflettuto anche sul tema della fine: "Non ho paura della morte. Capirò quando sarà arrivato il momento, quando io non servirò più alla vita e la vita non servirà più a me". Ricordando una zia centenaria, raccontava: "Guardava il soffitto e mormorava: 'Signore, portami via…'".
Parole che restituiscono tutta la profondità della sua visione e il coraggio con cui ha attraversato ogni stagione della vita. Ornella Vanoni lascia un’eredità artistica e umana che continua a risuonare, intatta, nella memoria collettiva.