Bianca Balti è arrivata a Sanremo, sarà sul palco mercoledì 12, intanto sfila ''bardata'' sul red carpet in città: guarda

La modella 40enne è arrivata in Italia da Los Angeles

Carlo Conti l'ha fortemente voluta sul palco dell'Ariston

Bianca Balti è arrivata in Italia direttamente da Los Angeles. La modella 40enne sarà una delle co-conduttrici della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti l'ha fortemente per la sua bellezza, ma non solo. Bianca sta lottando contro una forma di cancro ovarico al terzo stadio. Ecco il suo primo look sfoggiato a Sanremo.

Il primo look di Bianca Balti a Sanremo

La prima uscita di Bianca è in occasione del party firmato Vanity Fair. La 40enne ha optato per un total-black dalle vibrazioni rock: cappotto di pelle nera con dettaglio in pelliccia abbinato a dei pantaloni neri con banda laterale in satin a contrasto e tacchi in vernice. Nera anche la bandana sul capo. La modella ha subito un pesante intervento lo scorso settembre per rimuovere il tumore, e poi ha affrontato la chemioterapia.''È stata dura, e non è ancora finita. Si dice che ciò che non ti uccide ti rende più forte, ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita”.