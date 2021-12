Bianca Balti rivela perché vive solo con una delle due figlie

Bianca Balti da anni vive ormai solamente con una delle sue due bambine. La supermodel italiana, originaria di Lodi, ha spiegato ai suoi follower (curiosi da tempo di sapere di più sulla sua situazione familiare) che la primogenita Matilde, nata dalla relazione con l’ex Christian Lucidi nel 2007 (ha quindi 14 anni), ha preferito rimanere in Europa col padre piuttosto che trasferirsi oltreoceano.

Quando alla 37enne è stato domandato se le manca vivere in Italia con le figlie (sei anni fa ha poi avuto la piccola Mia), ha risposto: “Con Mia non ho mai vissuto in Italia. Con Matilde finché aveva sei anni (l’età di Mia oggi). Ricordo che a Matilde dava fastidio l’attenzione che la gente mi rivolgeva; facevo la pubblicità di Tim e venivo fermata spesso per una foto. Per ora va bene così, ma chissà, magari un giorno ritornerò!”.

Sul perché Matilde non è con lei a Los Angeles ha aggiunto: “Quando sono venuta in America a vivere, lei ha preferito restare in Europa con suo papà. Aveva 9 anni e aveva vissuto solo con me fino ad allora. Ora vive a Parigi dove frequenta la scuola pubblica francese. Ogni sei settimane ha due settimane di vacanza e viene a trovare me e Mia”.

Bianca ha poi fatto sapere di vedere una famiglia ancora più grande nel suo futuro. Le piacerebbe avere altri figli: “Sì! Tantissimo. Spero di averne altri presto. Li ho sempre voluti, fin da piccolissima. Non posso pensare di non averne più. Chissà se il futuro ha in serbo questo per me?!?”.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2021.