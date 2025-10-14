Bianca Balti scrive a Victoria’s Secret chiedendo di sfilare per loro dopo il tumore, ma non va come sperato: ''Gesto audace''

La supermodella italiana, che vive da anni a Los Angeles, ha detto di aver fatto un ‘gesto audace’

Ha deciso di scrivere al brand di lingerie Victoria’s Secret chiedendo di sfilare per loro

Dopo il tumore, avrebbe voluto partecipare allo show del 15 ottobre, le hanno risposto

Non è però andata esattamente come avrebbe desiderato…

Bianca Balti aveva un grande desiderio: sfilare quest’anno per Victoria’s Secret.

La supermodel italiana ha così confessato di aver cercato in tutti i modi di contattare il noto brand di biancheria intima per proporsi per lo show che ci sarà domani, 15 ottobre.

La settimana scorsa ha scritto una lettera a tutti i contatti che ha trovato all’interno dell’azienda. E ha svelato cosa le è stato risposto.

“La scorsa settimana ho fatto qualcosa di audace”, ha esordito.

“Ho contattato Victoria’s Secret e mi sono proposta per sfilare al Fashion Show di quest’anno. Non so esattamente da dove sia venuto quel coraggio, ma l’ho fatto. Nella vita rimpiangiamo solo le occasioni che non cogliamo”, ha aggiunto.

Bianca Balti, 41 anni, ha raccontato di aver fatto una cosa "audace" si è auto-proposta per la sfilata di Victoria's Secret dopo aver avuto un tumore

Bianca, 41 anni, lo scorso anno è stata operata per un tumore alle ovaie al terzo stadio, ha poi fatto la chemio. Pensa che la sua presenza sulla passerella del marchio avrebbe dato un bel messaggio.

“Così mi sono chiesta: ‘Che cosa ho da perdere?’ e mi sono lanciata. Ho cercato su LinkedIn indirizzi email e ho inviato questa lettera aperta a chiunque riuscissi a trovare all’interno dell’azienda”, ha proseguito.

Ha scritto nella missiva inviata ai contatti trovati: “Il 14 ottobre celebrerò un anno dal mio primo ciclo di chemioterapia. Il 15 ottobre, il vostro show tornerà — proprio durante il Mese della Consapevolezza sul Tumore al Seno. La vita non scrive coincidenze così perfette per caso”.

La buona notizia è che ha trovato i contatti giusti. Ha infatti ricevuto una risposta. La cattiva notizia è che purtroppo è stata negativa.

“Victoria’s Secret mi ha risposto con gentilezza: ‘Grazie mille, ma quest’anno non è possibile’”, ha fatto sapere.

Non se l’è presa: “Va bene così. Lo show era già al completo. Ho fatto questo gesto audace perché, da quando mi sono ammalata, sento la responsabilità di portare speranza non solo alle donne con il cancro, ma a chiunque stia imparando a vivere di nuovo dopo una prova difficile. Ci ho provato. Non è successo. Ma non ho rimpianti”.

“Il cancro mi ha insegnato che la vita è troppo breve per non provarci — e che tentare non ti uccide mai”, ha sottolineato.

“Se, come me, non sfilerai sulla passerella di Victoria’s Secret domani, 15 ottobre (lol), considera di partecipare a uno dei tanti eventi del Breast Reconstruction Awareness Day che si tengono in tutto il mondo”, ha concluso.