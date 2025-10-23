A distanza di 12 giorni Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la morte dell’adorato padre Ettore: le sue parole

- L’attrice e conduttrice 44enne sul social regala una lettera al genitore scomparso il 10 ottobre
- “Il dolore mi abita dentro, ora sono sola”, confessa devastata dalla perdita
Se n’è andato per sempre lo scorso 10 ottobre. Bianca Guaccero a distanza di 12 giorni romper il silenzio dopo la morte dell’adorato padre Ettore. La sera del 22 ottobre pubblica un post, regala una lettera accorata al genitore scomparso. La 44enne è devastata dalla perdita, come del resto sua madre Rosaria. “Il dolore mi abita dentro, ora sono sola”, confessa l’attrice e conduttrice.
Deve mantenere lucidità in un momento incredibilmente doloroso. Bianca, mamma di Alice, 11 anni, avuta dall’ex Dario Acocella, felicemente fidanzata con Giovanni Pernice, il suo ex maestro di danza a Ballando con le Stelle, sente il vuoto dentro.
“Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida - scrive Guaccero - Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola. E tu, chissà dove sei, negli infinti intrecci dimensionali di questa vita piena di mistero”.
“Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole, e che durante il giorno mi raggiunge all’improvviso, con il suono, a volte assordante, dei ricordi: un sorriso dolce, un consiglio, uno sguardo complice, un buongiorno che arrivava dalla fessura della porta della mia camera semi aperta, i rumori di quando eravamo a tavola, e talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici”, prosegue Bianca
“Oggi non temo di piangere - aggiunge la pugliese - Ogni lacrima è una parola d’amore che non ha fatto in tempo a uscire. Ogni segno su questa faccia, il pensiero di quel vuoto che hai lasciato nella mia vita, e che ho paura di affrontare. E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì, In quella forza che troverò e che non pensavo di avere. Nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere, o avrò paura di essere sulla strada sbagliata, con le persone sbagliate. Ti ritroverò nella parte migliore di me, che porta il tuo nome, senza bisogno di dirlo”.
Bianca conclude: “Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare”. Poi chiude con una citazione: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”. E’ una frase estratta dalla canzone di Emma Marrone “Intervallo”, dedicata al papà, Rosario, morto nel settembre del 2022 a 66 anni.