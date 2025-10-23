A distanza di 12 giorni Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la morte dell’adorato padre Ettore: le sue parole

L’attrice e conduttrice 44enne sul social regala una lettera al genitore scomparso il 10 ottobre

“Il dolore mi abita dentro, ora sono sola”, confessa devastata dalla perdita

Se n’è andato per sempre lo scorso 10 ottobre. Bianca Guaccero a distanza di 12 giorni romper il silenzio dopo la morte dell’adorato padre Ettore. La sera del 22 ottobre pubblica un post, regala una lettera accorata al genitore scomparso. La 44enne è devastata dalla perdita, come del resto sua madre Rosaria. “Il dolore mi abita dentro, ora sono sola”, confessa l’attrice e conduttrice.

Deve mantenere lucidità in un momento incredibilmente doloroso. Bianca, mamma di Alice, 11 anni, avuta dall’ex Dario Acocella, felicemente fidanzata con Giovanni Pernice, il suo ex maestro di danza a Ballando con le Stelle, sente il vuoto dentro.

“Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida - scrive Guaccero - Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola. E tu, chissà dove sei, negli infinti intrecci dimensionali di questa vita piena di mistero”.

“Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole, e che durante il giorno mi raggiunge all’improvviso, con il suono, a volte assordante, dei ricordi: un sorriso dolce, un consiglio, uno sguardo complice, un buongiorno che arrivava dalla fessura della porta della mia camera semi aperta, i rumori di quando eravamo a tavola, e talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici”, prosegue Bianca

“Oggi non temo di piangere - aggiunge la pugliese - Ogni lacrima è una parola d’amore che non ha fatto in tempo a uscire. Ogni segno su questa faccia, il pensiero di quel vuoto che hai lasciato nella mia vita, e che ho paura di affrontare. E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì, In quella forza che troverò e che non pensavo di avere. Nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere, o avrò paura di essere sulla strada sbagliata, con le persone sbagliate. Ti ritroverò nella parte migliore di me, che porta il tuo nome, senza bisogno di dirlo”.

Bianca conclude: “Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare”. Poi chiude con una citazione: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”. E’ una frase estratta dalla canzone di Emma Marrone “Intervallo”, dedicata al papà, Rosario, morto nel settembre del 2022 a 66 anni.