Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi e...: le vip scatenate al kakaoke party a Roma, guarda

Alla festa di Grazia organizzata da Silvia Grilli al Bulgari Hotel c’è pure Rocìo Munoz Morales

Tra gli invitati arriva il ballerino di Jennifer Lopez e altra celebrità Giuseppe Giofrè

Quasi nessuno manca all’appello per la festa griffata Grazia organizzata dalla direttrice del settimanale di moda e attualità Silvia Grilli a Roma, un evento correlato con la Festa del Cinema che si concluderà il prossimo 26 ottobre nella Capitale. Le vip arrivano numerose e sono scatenate: la serata si trasforma in un elettrizzante karaoke party. Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi diventano protagoniste con le canzoni da intonare a squarciagola. Ma non sono sole.

Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi e...: le vip scatenate al kakaoke party a Roma

E’ una festa che brilla, con tanto di red carpet e famosi che hanno voglia di ridere. Olte alle due conduttrici Rai, rispondono all’invito imperdibile pure Eleonora Abbagnato, Nicoletta Romanoff, Michela Quattrociocche: outfit eleganti e chic e volto raggiante.

All'evento al Bulgari Hotel firmato Grazia ci sono Giuseppe Giofrè e Michele Bravi

La Pinella, 52 anni, è felicissima di cantare

Tra gli ospiti Michela Quattrociocche

Arriva pure Rocìo Munoz Morales. Single, dopo la rottura clamorosa con Raoul Bova, padre delle sue Luna e Alma, 9 e 6 anni, la 37enne spagnola ha deciso di lasciarsi alle spalle lo scandalo legato all’ex, che l’avrebbe tradita con la giovane Martina Ceretti, e andare avanti, riprendendosi la sua vita tra riflettori e tv. Le ferite lei le guarisce lontano dalla scena: pensa alle figlie e alla carriera, le sue priorità. Per il resto, come il mantenimento e l’affidamento delle bimbe, sarà il tribunale a decidere.

La serata e super glamour

Arriva anche Rocìo Munoz Morales, ormai single dopo l'addio a Raoul Bova

Tra gli uomini presenti, tanti manager, blogger e influencer e non solo. C’è il ballerino Giuseppe Giofrè, ex volto di Amici, il danzatore amatissimo da Jennifer Lopez e altre celebrità internazionali che lo vogliono con loro in tour e nei videoclip. C’è pure Michele Bravi, l’unico che col karaoke non sbaglia una nota: del resto cantare è il suo mestiere.