Bikini d’inverno: Cristina Chiabotto si regala giorni d’estate a novembre, ecco dove e con chi è

L’ex Miss Italia si trova dall’altra parte dell’oceano atlantico

Con lei in vacanza sembra esserci solo sua sorella Serena

Cristina Chiabotto di fronte all’arrivo del primo freddo ha deciso di rispolverare il costume da bagno.

La conduttrice ed ex Miss Italia (fu eletta reginetta di bellezza nel 2004) si sta godendo il mare e il sole, ovviamente, vista la stagione, non in Italia.

Cristina Chiabotto, 37 anni, pronta per andare al mare a Cuba

Dove è volata e con chi? La 37enne torinese ha attraversato l’Atlantico e si trova ora a Cuba con la sorella Serena.

Sul social nelle ultime ore ha condiviso diverse immagini in cui appare mentre fa il bagno in bikini (un due pezzi nero asimmetrico) a Varadero, su una delle spiagge più famose dell’isola centroamericana.

Sembra davvero entusiasta di questo viaggio. Il Paese le sta piacendo tantissimo, non solo per le bellezze naturali, ma anche per l’atmosfera rilassata.

L'ex Miss Italia si bagna nelle acque del Mar dei Caraibi

Ha infatti scritto: “Cuba è questo: un’esplosione di vita, un aggrovigliarsi di gioia e bellezza. Cuba è salsa, è pina colada su una spiaggia d’incanto. Cuba è un bambino senza giochi, è un sorriso che ti invita a ballare. Cuba è una tavolozza di un pittore impressionista, è un autobus rotto, un treno che non passa mai”.

A quanto pare la Chiabotto ha deciso di regalarsi il soggiorno da sogno solo con sua sorella, a cui è legatissima. Non vi è infatti traccia del marito Marco Roscio, sposato nel 2019, né delle loro due figlie, ovvero Luce, 2 anni, e Sofia, 1. Probabilmente tutti e tre rimasti a Torino.