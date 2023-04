La showgirl 43enne a Domenica In parla dell’ex marito Flavio, ma non di Giulio Fratini

“Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto”

Elisabetta Gregoraci a Domenica In, ospite di Mara Venier, si lascia andare ad alcune confidenze. Parla del vuoto incolmabile lasciatole dalla madre Melina, scomparsa 12 anni fa, dell’amore per il padre e la sorella. Racconta pure il grande legame che ha col figlio Nathan Falco, 13 anni. Poi fa una inaspettata confessione sul suo ex marito. “Con Briatore sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale”, ammette la 43enne.

''Con Briatore sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale'': la confessione di Elisabetta Gregoraci

Flavio, 73 anni, è una presenza costante nella vita della showgirl calabrese. “Flavio è un bravissimo papà, molto legato a Nathan. Io sono più severa - sottolinea Elisabetta - Cosa è per me oggi Flavio? Lui è la mia famiglia, noi trascorriamo un sacco di tempo insieme, è il papà di mio figlio, lo conosco da più di venti anni. Ovviamente abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto, ci mandiamo a quel paese, siamo in disaccordo ma in genere viviamo molto in armonia”.

La showgirl 43enne a Domenica In parla dell’ex marito Flavio, ma non di Giulio Fratini

La Venier l’ascolta e replica:; “Ma un rapporto del genere non ti crea problemi nel ricrearti una vita?". "Un po' sì - ammette la Gregoraci - Devo dirti la verità, con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale. Non è facile per una persona che vive accanto a me, ma se è intelligente lo capisce".

“Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto”, ammette la calabrese

Mara le domanda se sogna di andare nuovamente all’altare, Elisabetta risponde: “Risposarmi no, mi sarebbe piaciuto avere una bambina ma inizio ad avere anche io i miei anni”. La conduttrice prova a indagare sul suo nuovo amore, Giulio Fratini, più giovane di 12 anni, con cui negli ultimi tempi a viaggiato parecchio. "Ma tu un moroso ce l'hai...ho visto foto a Parigi, a Dubai, adesso mi fa Santa Maria Goretti...!". "Io non ho detto niente! Ma perché dici questo? Non mi hai fatto domande”, dribbla l’ex ‘vippona’. Dell’imprenditore fiorentino con cui è ‘in love’ non dice nulla. Problemi in vista?