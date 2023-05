''Io cacciata da Ballando con le Stelle? Vi dico la verità'': Selvaggia Lucarelli svela se tornerà o no in giuria nel talent di Milly Carlucci

La giornalista 48enne dice la sua pure su Barbara d’Urso possibile concorrente allo show

Selvaggia Lucarelli dipana il mistero: finalmente svela se tornerà o no in giuria a Ballando con le stelle, talent che porta la firma di Milly Carlucci. Per mesi si è scritto che fosse stata ‘cacciata’. La giornalista, scrittrice e opinionista 48enne dice la verità sulle pagine di Chi.

“Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”, svela Selvaggia.

Tra i concorrenti della nuova edizione si vocifera da tempo che potrebbe esserci Barbara d’Urso, con cui la Lucarelli non è mai stata benevola. “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche”, spiega. E infine sottolinea su Carmelita: “Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.

Selvaggia Lucarelli non crede affatto di aver esagerato lo scorso anno a Ballando, anzi. “No, e non credo lo pensi nessuno, visto che è il primo anno che esco da lì con un largo consenso - sottolinea sicura - Per anni sono stata vissuta come quella divisiva, per non dire antipatica e guastafeste, mentre quest’anno l’equilibrio è cambiato”.