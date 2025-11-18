''Ho perso più di 10 chili in un mese'': Can Yaman svela come si è preparato per interpretare Sandokan

“Quando ho girato ‘Il Turco’ pesavo 102 chili perché il ruolo richiedeva una figura imponente, ma…”

Arriverà, attesissimo, su Rai1 l’1 dicembre. Can Yaman si prende la cover di Tv Sorrisi e Canzoni grazie alla fiction che tutti vogliono vedere. Il 36enne svela come si è preparato per interpretare Sandokan. “Ho perso più di 10 chili in un mese”, confessa l’attore.

Nel 2021 aveva già iniziato a essere sul set, poi il Covid ha bloccato la produzione. Lui, nel frattempo, è stato protagonista di “Viola come il mare” e “Il Turco”. Poi è tornato su Sandokan. Quando gli si domanda come si sia preparato, Can rivela: “Oltre all’allenamento, decisamente intenso, sono dovuto dimagrire. Quando ho girato ‘Il Turco’ pesavo 102 chili perché il ruolo richiedeva una figura imponente, mentre Sandokan ha un fisico più asciutto, felino: in quanto Tigre di Mompracem è scattante, agile, non un guerriero qualsiasi. Ho perso più di 10 chili in un mese, non mangiavo quasi nulla, seguivo il digiuno intermittente. E la serie ha richiesto anche uno sforzo emotivo notevole”.

“Ho dovuto tirare fuori l’anima di Sandokan, che è sì un selvaggio, un combattente, ma con il sorriso: un eroe umano, che non uccide se non serve. Si presenta come un pirata, ma diventa un salvatore. Non entra in competizione con gli altri, non ha bisogno di dimostrare il suo valore, di essere un maschio alfa”, aggiunge Yaman. Non ha usato controfigure: “Lo so… sono un po’ pazzo”.