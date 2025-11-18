Delia Duran incinta e Alex Belli condividono le immagini del gender reveal: avranno un maschietto

Il parto è previsto per il prossimo 31 marzo: i due sono super emozionati

Lo hanno confessato in tv: avranno un maschietto, il parto è previsto per il prossimo 31 marzo. Delia Duran, felicemente incinta, e Alex Belli sul social condividono le immagini del loro sognante e spettacolare gender reveal, organizzato a Milano. In un lungo post rivelano le emozioni provate nel giorno in cui hanno saputo il sesso del bebè che lei porta in grembo.

Abito chiaro morbido, con gonna plissetta: la 37enne si accarezza il pancino. Bacia il 42enne: con lui ha sognato per molto tempo di diventare genitore. Il desiderio si è tramutato in realtà e tutto è accaduto naturalmente, proprio quando la coppia aveva deciso di ‘aiutarsi’ con la fecondazione assistita.

La festa è stata organizzata in cima a un grattacielo, con vista magnifica. Amici più cari e parenti sono arrivati per congratularsi. Il fiocco sarà azzurro. La venezuelana scrive: “Un giorno stracolmo di emozioni! Il nostro gender reveal ci ha regalato una magia indescrivibile: mentre il cielo si colorava di blu, anche la torta si apriva rivelando lo stesso colore… e in quel momento i nostri cuori sono esplosi di gioia!”

“In un secondo tutto è diventato chiarissimo: è un MASCHIETTO! - prosegue - Una felicità enorme che non vedevamo l’ora di condividere con tutti voi!. Un grazie speciale al meraviglioso Voya Rooftop che con la sua atmosfera unica, il brunch impeccabile e una vista mozzafiato a 360° sulla città ha reso questa giornata ancora più magica e indimenticabile. Grazie al nostro videomaker Maria Grazia Belmonte per aver catturato ogni emozione nel modo più bello. E un grazie di cuore anche a Seven Star Agency per aver coordinato l’evento alla perfezione. E naturalmente a Il Mondo di Meg per un allestimento che ha trasformato ogni dettaglio in un sogno”.