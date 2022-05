Carlos Corona contro la madre Nina Moric: 'Ha minacciato di querelarmi: preferisce 50mila euro a suo figlio’

Carlos Corona si scaglia contro la madre Nina Moric. Nelle sue IG Stories il 20enne rivela: “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Evidentemente ha preferito 50mila euro all’amore per suo figlio”. Il ragazzo è fuori di sé: lui sarebbe il testimone del presunto furto commesso dalla showgirl 45enne a casa di suo padre, Fabrizio Corona, denunciato sia alle Forze dell’Ordine che sui social da entrambi i primi di maggio.

L’imprenditore 48enne in un video in cui era insieme a Carlos aveva raccontato: “Nina Moric entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio”. “Carlos è testimone di tutto ciò”, aveva sottolineato invitando il 20enne a parlare e raccontare i fatti.

“Ero in casa, nel momento in cui c'è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Purtroppo attualmente non sappiamo dove sia il denaro, non ci interessa riaverli o altro, vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”, aveva precisato allora Carlos Maria.

Ora Nina avrebbe minacciato il figlio di querelarlo, così racconta Carlos, che però sottolinea di non avere paura: “Ma io sono diventato grande, forte e ho le spalle larghe”.

Fabrizio Corona è una furia per quanto accaduto. Sempre via Instagram rivolgendosi alla Moric, dice: “Che ne sai tu di che cos’è l’amore. Le storie d’amore, quelle vere, non finiscono così. E la nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cos’è l’amore. Tu non sai neanche cos’è l’amore per un figlio. La vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa”.

“Prima lo hai utilizzato per vendicarmi di me. Poi per scaricare le tue pazzie e follie. E giustamente te lo hanno tolto per 4 anni - prosegue l’ex re dei paparazzi parlando di Carlos - Io te l’ho fatto riavere nel 2018 ed è stato l’errore più grande della mia vita. Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, sputtana*o e fatto stare male per le tue follie. Distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o ti aiuterà. Rimani nella tua solitudine e cattiveria. E poi basta: ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre”.

Scritto da: la Redazione il 17/5/2022.