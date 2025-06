Carlotta Mantovan paparazzata di nuovo col compagno francese: la vedova di Fabrizio Frizzi ha ritrovato la stabilità sentimentale, guarda

I due con la figlia di lei 12enne di nuovo a Roma, di nuovo a Piazza di Siena

Il feeling tra la giornalista 42enne e colui che le sta accanto almeno da febbraio 2024 è palpabile

Non si sa nulla di lui, se non che le è accanto almeno dal febbraio del 2024, quando per la prima volta sono stati fotografati in coppia da Diva e Donna. Carlotta Mantovan è stata paparazzata di nuovo a Roma col compagno francese, il Mister X con il quale la vedova di Fabrizio Frizzi ha ritrovato la stabilità sentimentale, da Gente. I due, con pure la figlia di lei e del conduttore scomparso, Stella, 12 anni, sono stati pizzicati, proprio come lo scorso anno, amabilmente insieme prima al concorso ippico di Piazza di Siena e poi al ristorante.

Abito lungo in seta nero a pois bianchi, giacca scura, ballerine ai piedi e occhiali da sole, Carlotta tiene per mano la sua bimba, il suo tesoro. Cammina sorridente, accanto a lei c’è il compagno che la osserva teneramente. Stella è casual: pantaloni della tuta black, t-shirt bianca, come pure la felpa, ai piedi sneakers. I tre sono diretti al ristorante.

Al tavolo il feeling tra la giornalista 42enne e l’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore è palpabile. Come anche l’estrema confidenza e fiducia che sia lei che la ragazzina hanno nei confronti di questa persona. La presenta di frizzi nella sua vita continua, come anche il ricordo incancellabile del marito. “Con Fabrizio una storia irripetibile - aveva detto - ma rinascere significa non chiudere il cuore all’amore”.