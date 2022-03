Caterina Balivo drastica: 'I miei figli non li useranno fino ai 12 anni’

Caterina Balivo insieme a Guido Maria Brera hanno preso una decisione drastica per i loro pargoli. La conduttrice lo svela sulle pagine di Silhouette Donna e, via social, rende partecipe i follower della loro scelta: “Con mio marito abbiamo deciso che fino ai 12 anni i nostri figli non useranno il telefonino”.

Guido Alberto, 9 anni, e la sorellina Cora, 4, dovranno fare a meno degli smartphone fino al compimento dei 12 anni d’età. Non ci sarà verso di far cambiare idea alla presentatrice 42enne e al suo consorte 52enne, padre pure di Costanza e Roberto nati dal suo primo matrimonio.

La Balivo motiva la sua scelta. “Devi stare attenta a non farti usare dai social e per questo sono contenta di averli utilizzati in età matura. Se penso a com'ero fragile quando nella mia cameretta di Aversa sognavo di partecipare a Non è la Rai, credo che allora i social avrebbero potuto essere pericolosi”, spiega al giornale.

Poi nel suo post Caterina aggiunge una considerazione: “E’ per questo che sono molto attenta all’effetto che potrebbero avere sui miei figli, sono terrorizzata all’idea che potrebbero perdersi nel virtuale dimenticando ciò che conta: la realtà. Con mio marito abbiamo deciso che fino ai 12 anni non potranno usare il telefono". E fa una domanda ai suoi fan: “E voi come gestite la relazione dei vostri figli con il mondo digitale?”. In tanti le fanno sapere che non sarà semplice: a causa della Dad o dei compiti assegnati ormai dagli insegnanti sui registri online, poi, l’uso dei media device da parte dei più piccoli si è reso necessario addirittura molto prima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.