''Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata, non ho una ruga'': Caterina Murino contro chi la critica per aver avuto un figlio a 47 anni

L'attrice sta vivendo i primi momenti con il piccolo Demetrio Tancredi

La 47enne ha ricevuto molti messaggi di sostegno, ma anche critiche

Caterina Murino parla per la prima volta da quando è diventata mamma. L’attrice ha dato alla luce il 21 agosto suo figlio Demetrio Tancredi, nato dall’amore con il compagno Edouard Rigaud avvocato specializzato in diritto commerciale e contenzioso immobiliare.

La 47enne ha affrontato un percorso lungo e difficile di PMA e al Corriere della Sera ha raccontato i primi mesi da mamma. ‘’Per ora assomiglia al babbo. È buffo vedere Edoardo col volto da neonato’’. Durante la gravidanza ha preso 20 chili: ‘’Non ho mai mangiato così bene in vita mia. Un sacco di mirtilli, uova sode, un po’ di carne perché avevo bisogno di ferro anche se sono quasi vegetariana, e tante lenticchie e tanta frutta’’. L’attrice ha subito due aborti spontanei a 39 e a 40 anni: ‘’ Poi sono andata in terapia, la psicologa mi ha dato le chiavi per aiutarmi’’.

Caterina Murino e il compagno Edouard Rigaud

La sua scelta di diventare madre a 47 anni ovviamente ha fatto parlare sui social: ‘’La maggioranza dei messaggi che ricevo sui social sono stupendi, di donne a cui sto dando la speranza di partorire in età così adulta. Penso a quelle donne che lottano ancora e non hanno un bambino tra le loro braccia’’, ha raccontato Caterina Murino. Sono arrivate però anche le critiche: ‘’Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata. Non ho una ruga in faccia, sono tutta al naturale. Poverine loro che avranno vite tristi e si sentono nonne. Ci sono anche uomini che mi danno dell’egoista. L’età biologica si è abbassata di molto. Mi sono fatta aiutare dalla medicina, anche se non voglio dire cosa ho fatto. Ogni donna ha un percorso diverso nel parto. Mentirei se dicessi che non ho sofferto. È stato un processo lungo e doloroso''. E infine ha spiegato di aver cambiato ben 14 ginecologi: ''Hanno commesso errori, mi hanno bombardata di ormoni per niente. Umanità zero. Una tipa mi ha detto: lei vuole un figlio solo per la sua vanità. La stessa donna che due minuti prima mi aveva detto sei una bella donna''.