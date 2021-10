Cecilia Capriotti, per i 5 anni della figlia la festa dura due giorni: foto

Cecilia Capriotti per i 5 anni della figlia, nata il 18 ottobre 2016, fa una festa che dura ben due giorni. La bella mora regala a Maria Isabelle non uno ma ben due party di compleanno, la showgirl 45enne e il compagno, Gianluca Mobilia, papà orgoglioso della bimba, fanno le cose in grande. L’ex gieffina vip rivela tutto sul social, dove condivide molte foto delle celebrazioni dedicate alla sua bellissima pargoletta.

“Due giorni per festeggiare il tuo meraviglioso compleanno”, scrive Cecilia Capriotti. E aggiunge: “Grazie per averci reso persone migliori e più felici del mondo”. Negli scatti pubblicati la Capriotti e Mobilia sorridono accanto a Maria Isabelle. La festa è a tema Halloween, ma non solo. I piccoli indossano anche le t-shirt dei “Me contro te”. Dolci a tema, balletti e una torta con le candeline da spegnere.

Ci sono tanti amichetti. Ci si diverte tantissimo tra giochi e risate conditi da danze scatenate, sotto la supervisione degli adulti al parco divertimenti scelto per il party. Ma non finisce qui.

La figlia della Capriotti spegne nuovamente le candeline, stavolta al chiuso insieme ad altri bambini. Per l’occasione indossa un altro abitino delizioso. E’ il suo giorno speciale: i 5 anni sono un traguardo importante per la piccola principessa di casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2021.