Il 5 luglio prossimo sposerà il compagno Gianluca Mobilia, a cui è legata dal 2014

Maria Isabelle, 8 anni, rivela alcune scelte sui fiori d’arancio a Panarea con più di 300 invitati

Arriva vestita di bianco, come pure la sua piccola, quasi un’anticipazione del suo prossimo matrimonio, che sarà celebrato il 5 luglio a Panarea, isola delle Eolie dove ha conosciuto l’amore della vita. Cecilia Capriotti torna in tv, a La Volta Buona, con la figlia Maria Isabelle per parlare delle sue imminenti nozze. La 49enne va caccia dell'abito da sposa con la Balivo. Caterina la mostra in un servizio realizzato dalla stilista scelta dalla showgirl.

Cecilia Capriotti in tv con la figlia per parlare delle sue imminenti nozze: a caccia dell'abito da sposa con la Balivo

Dovevano essere fiori d’arancio intimi e invece è cambiato tutto. “Ci saranno tantissimi invitati, tantissimi amici. Sai io ne ho molti e anche Gianluca, che organizza eventi e fa pr, lo stesso, così continuiamo ad aggiungere e invitare. Prima dietro le quinte ho esteso l’invito anche a te”, racconta Cecilia. Caterina conferma. L’unione con Mobilia, a cui la Capriotti è legata dal 2014, sarà, quindi, in grande.

Il frutto del loro amore, la bimba di 8 anni che ha accanto, rivela le sue preferenze sul matrimonio: torta multipiano, bouquet bianco e luna di miele per i genitori a New York per due settimane. La mamma, però, precisa: “In luna di miele io voglio anche lei, pure Gianluca. Abbiamo paura di rimanere da soli dopo tanti anni, potrebbe succedere qualsiasi cosa…”. Ride.

La 49enne è andata nell'atelier di Elisabetta Polignano per scegliere il vestito

La Balivo fa partire un servizio in cui si vede la Capriotti da Elisabetta Polignano, la stilista scelta per il suo vestito. Nell’atelier ne prova molti: lei ha deciso, come pure le fedi, che saranno di Damiani. Tornati in studio sui suoi ospiti precisa ancora: “Saranno più di 300 invitati. E’ una festa, un weekend che vogliamo regalare ai nostri amici sull'isola”. I lavori sono in corso.