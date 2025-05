''Latte shekerato'': Jacqueline Di Giacomo torna a cavalcare dopo il parto col seno in bikini, ride delle battute dei follower

La chiama la sua “kinda therapy”: la 25enne raggiante al galoppo in aperta campagna

La compagna di Ultimo allatta ancora il suo piccolino, Enea, nato lo scorso 30 novembre

In testa ha il mitico Stetson in versione estiva, in paglia. Come una perfetta cowgirl Jacqueline Luna Di Giacomo torna a cavalcare dopo il parto. La giornata calda, quasi estiva, a Roma la porta ad abbassare l’abito in cotone che aveva e a rimanere con solo il top del bikini. Il seno fa così ‘su e giù’. Lei condivide il video in cui è raggiante, ride alle battute dei follower che ironizzano scrivendole: “Latte shekerato”. Sì, perché la 25enne ancora allatta il suo piccolo, Enea, nato lo scorso 30 novembre a New York.

Adora andare al galoppo, veloce con il vento sulla faccia. E’ in aperta campagna insieme a un gruppo di amici. La giornata al maneggio è esaltante. La compagna di Ultimo, figlia secondogenita di Heather Parisi, non potrebbe desiderare di più. Andare a cavallo la fa sentire viva, le regala gioia e allegria. Lei la chiama: “My kinda therapy”.

Lo stile conta poco. Indossa leggings scuri, ciabatte rosse, calzini neri (per salire in groppa all'animale mette ovviamente gli stivali appositi) e sopra un abitino fresco bianco, che sul destriero tira giù, liberamente: il seno ‘sballonzola’. Poco importa.

Jacqueline corre per i campi. Poi torna alla scuderia e rimette il cavallo nel suo box. “E’ stata una passeggiata last minute”, chiarisce. E’ tempo di andare dal piccolino. E dal suo cantautore preferito, che a giorni inizierà il suo tour: il 29enne sarà negli stadi a partire dal 29 giugno.