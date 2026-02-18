Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara Isabel anche sul set: la bimba non rinuncia alla ‘tetta’

La 35enne nelle Storie aveva svelato che la piccola nata il 15 ottobre scorso non voleva il biberon

Cecilia Rodriguez affronta una giornata di lavoro. Si prepara per lo shooting, mentre la parrucchiera si occupa della lunga chioma, lei allatta la figlia Clara Isabel, anche sul set. La bimba, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre, non rinuncia alla ‘tetta’, come spifferato dalla mamma nelle Storie a metà gennaio scorso.

La 35enne è sorridente nel video condiviso sul social, in cui si vede la piccola attaccata al suo seno. Molto probabilmente si è rassegnata alla situazione, quindi ha smesso di tirarsi il latte: è più facile così.

“Niente, vuole solo la tetta. Bene, io ci provo ancora, perché ci provo… All’inizio qualche biberon me lo prendeva, quelle poche volte che l’ho lasciata per andare a lavorare o a farmi le unghie. Niente, non lo vuole prendere più, non c’è più verso. Non prende più il biberon e va bene così. Insomma, non va proprio bene così, cioè, il biberon col mio latte! No! Non lo vogliamo, non vogliamo il ciuccio, vogliamo solo la tetta… Pazienza… Altro non possiamo fare”, aveva confessato ai follower Chechu. A darle una mano c’è il marito Ignazio Moser, che l’accompagna con gioia e tiene la bambina mentre lei si mette in posa.

I due, come rivelato a Nuovo Tv, sono già pronti per il secondo bebè. “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza”, ha detto l’argentina. "Dopo cinque anni di tentativi di concepimento naturale abbiamo affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro. Abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale, mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze”, hanno rivelato.